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      Льовочкін може позбутися всього свого закордонного майна через справу Парнаса-Фрумана

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      Льовочкін може позбутися всього свого закордонного майна через справу Парнаса-Фрумана
      Льовочкін може позбутися всього свого закордонного майна через справу Парнаса-Фрумана / 24 канал

      Проамериканські ЗМІ в розпал процесу щодо імпічменту президента Трампа пустили в хід давно припасений козир – компромат на сім'ю українських нардепів Льовочкіних. Саме вони можуть надати серйозні докази про співпрацю Пола Манафорта і республіканців з проросійськими партіями в Україні.

      Ще місяць тому стало зрозуміло, що затримання Ігоря Фрумана і Льва Парнаса у США у справі про незаконне фінансування республіканців врешті-решт виведе правоохоронні органи США на сірого кардинала української політики і підпільного олігарха Сергія Льовочкіна через його партнера Дмитра Фірташа. Схоже, саме так і розвиваються події.

      Напередодні низка проамериканських ЗМІ опублікували цілий вагон сенсаційного компромату на ексглаву Адміністрації Президента України Віктора Януковича Сергія Льовочкіна і його сестру Юлію Льовочкіну.

      По-перше, стало відомо, що Юлія Льовочкіна намагалася через ексглаву виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта продати українського телекомунікаційного гіганта "Укртелеком".

      По-друге, через своїх журналістів правоохоронці США дали зрозуміти нинішнім нардепам від "Опозиційною платформи – За життя" те, що вони прекрасно обізнані про приховане майно сім'ї Льовочкіних, що має сумнівне, тобто корупційне, походження.

      По-третє, таким собі доповненням до всього перерахованого вище, стала публікація дуже серйозного компромату на Сергія і Юлію Льовочкіних. Мовиться про їхню причетність до виведення більш ніж 20 мільярдів доларів США з бюджету Росії, а також грошей кримінального походження. Останнє дає можливість почати офіційне розслідування проти Льовочкіних за фактом відмивання злочинних грошей за допомогою міжнародної фінансової системи.

      По-четверте, заарештований Лев Парнас очікувано пішов на співпрацю з системою правосуддя США і дав свою згоду про надання свідчень перед Конгресом у справі про імпічмент президенту США Дональдові Трампу. Раніше експерти попереджали, що Фруман і Парнас є політичною вудкою, за допомогою якої противники Трампа через Дмитра Фірташа змусять Сергія Льовочкіна надати компромат на Пола Манафорта та інших республіканців, які підтримували тісні стосунки з проросійськими партіями в Україні.

      Таким чином, Сергій Льовочкін постане перед вибором – або втратити свої незаконно нажиті багатства і стати невиїзним через міжнародний ордер про арешт у справі про фінансові махінації сімейного банку Льовочкіних Trasta Komercbanka, або зрадити своїх політичних партнерів з Росії, видавши компромат на їхні взаємини з людьми Трампа.

      Останнє може викликати розкол всередині політичної партії "Опозиційною платформи – За життя". Промедвечуківська частина партії "За життя" не зможе ділити один політичний проєкт з токсичним Сергієм Льовочкіним.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Льовочкін
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