Сергей Левочкин – пророссийский политик, народный депутат 9 созыва и бывший нардеп 6 и 8 созывов. За 2022 он ни разу не появился на заседаниях Верховной Рады.
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Левочкина отзовут из Комитета обороны ВРУ
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Левочкина отзовут из Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
"Ну и Левочкина Сергея отзовут из Комитета ВРУ по вопросам безопасности и обороны. Соответствующее постановление уже внесено в Раду", – говорится в сообщении.
Железняк также опубликовал фото постановления.
Левочкина хотят отозвать из Комитета обороны ВРУ / Фото Ярослава Железняка
Что известно о Сергее Левочкине
- Левочкина в 2019 году избрали народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" № 5 в списке. Он был членом одноименной фракции и работал в Комитете по национальной безопасности, обороне и разведке.
- Также нардеп профинансировал партию "ОПЗЖ" на 1,6 миллиона гривен.
- Левочкин – один из самых богатых украинских политиков. После выезда из страны до начала полномасштабной войны он приезжал только раз – в июле 2022 года. Однако совсем скоро снова отправился за границу.
- В тот же месяц нардеп посетил матч Динамо – Фенербахче в Лодзе. Вместе с ним находились Григорий Суркис, Александр Пузанов, Александр Герега и президент киевского Динамо Игорь Суркис.
- Учитывая военное положение в Украине и объявленную мобилизацию, вероятно, выехать за пределы страны на тот момент 49-летнему Левочкину помог статус народного депутата.