Сергій Льовочкін – проросійський політик, народний депутат 9 скликання та колишній нардеп 6 та 8 скликань. За 2022 рік він жодного разу не з'явився на засіданнях Верховної Ради.

Цікаво Шкарлет йде з посади міністра освіти, – ЗМІ

Льовочкіна відкличуть з Комітету оборони ВРУ

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Льовочкіна відкличуть з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Ну і Льовочкіна Сергія відкличуть з Комітету ВРУ з питань безпеки та оборони. Відповідну постанову вже внесли в Раду", – мовиться у повідомленні.

Железняк також опублікував фото постанови.



Льовочкіна хочуть відкликати з Комітету оборони ВРУ / Фото Ярослава Железняка

Що відомо про Сергія Льовочкіна