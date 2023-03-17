Сергій Льовочкін – проросійський політик, народний депутат 9 скликання та колишній нардеп 6 та 8 скликань. За 2022 рік він жодного разу не з'явився на засіданнях Верховної Ради.
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Льовочкіна відкличуть з Комітету оборони ВРУ
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Льовочкіна відкличуть з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
"Ну і Льовочкіна Сергія відкличуть з Комітету ВРУ з питань безпеки та оборони. Відповідну постанову вже внесли в Раду", – мовиться у повідомленні.
Железняк також опублікував фото постанови.
Льовочкіна хочуть відкликати з Комітету оборони ВРУ / Фото Ярослава Железняка
Що відомо про Сергія Льовочкіна
- Льовочкіна у 2019 році обрали народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" № 5 у списку. Він був членом однойменної фракції та працював у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- Також нардеп профінансував партію "ОПЗЖ" на 1,6 мільйона гривень.
- Льовочкін – один із найбагатших українських політиків. Після виїзду з країни до початку повномасштабної війни він приїжджав лише раз – у липні 2022 року. Проте зовсім скоро знову відправився за кордон.
- Того ж місяця нардеп відвідав матч Динамо – Фенербахче у Лодзі. Разом з ним були Григорій Суркіс, Олександр Пузанов, Олександр Герега та президент київського Динамо Ігор Суркіс.
- Зважаючи на воєнний стан в Україні та оголошену мобілізацію, ймовірно, виїхати за межі країни на той момент 49-річному Льовочкіну допоміг статус народного депутата.