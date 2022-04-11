Людмила Козак рассказала, что между 15:00 и 16:00 сотрудники ЧАЭС увидели в мониторах, как на станцию пробираются "черные человечки". Все уже знали, что это оккупанты.

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Захватили ЧАЭС и предложили сдаться

Те "черные человечки" лезли из всех дыр. Наши военные уже были готовы. Они уже заняли свои позиции и готовы были вести бой,

– подчеркнула она.

Сотрудница ЧАЭС добавила, что после этого велись переговоры между украинскими и российскими военными. Во время них оккупанты предложили сдаться, а их генерал сказал всем сложить оружие и построиться.

Остальным сотрудникам приказали занять свои места. И их, до освобождения ЧАЭС от оккупантов, не покидал ни один. Специалисты на станции договаривались между собой, кто когда будет работать и спать.

Составили своеобразный график: несколько часов работали, несколько – отдыхали. Ночью, например, кого-то одного оставляли, а остальные шли спать.

Правда, о полноценном отдыхе нечего было говорить. Спали где придется: кто на полу, кто на кресле, кто на столе.

Более месяца российские оккупанты держали в осаде сотрудников ЧАЭС. Покинули атомную станцию они 31 марта.

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