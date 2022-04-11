Людмила Козак розповіла, що між 15:00 та 16:00 співробітники ЧАЕС побачили у моніторах, як на станцію пробираються "чорні чоловічки". Усі вже знали, що це окупанти.

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Захопили ЧАЕС та запропонували здатися

Ті "чорні чоловічки" лізли з усіх дір. Наші військові вже були готові. Вони вже зайняли свої позиції, готові були вести бій,

– підкреслила вона.

Співробітниця ЧАЕС додала, що після цього велися перемовини між українськими та російськими військовими. Під час них окупанти запропонували здатися, а їхній генерал сказав усім скласти зброю та вишикуватися.

Решті співробітників наказали зайняти свої місця. І їх, до звільнення ЧАЕС від окупантів, не покидав жоден. Фахівці на станції домовлялися між собою, хто коли працюватиме та спатиме.

Склали своєрідний графік: кілька годин працювали, кілька – відпочивали. Вночі, наприклад, когось одного залишали, а решта йшла спати.

Правда, про повноцінний відпочинок годі було говорити. Спали де випаде: хто на підлозі, хто на кріслі, хто на столі.

Понад місяць російські окупанти тримали в облозі співробітників ЧАЕС. Покинули атомну станцію вони 31 березня.

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