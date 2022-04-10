Як повідомила Людмила Козак, ворог постійно проводив ротацію на станції. На об'єкті було багато техніки та зброї окупантів.

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Обладнання та "Козаки"

Захопивши станцію, окупанти забрали українські бронеавтомобілі "Козак" та нанесли на них свої символи.

Вони були в шоці, в них такої техніки немає. Вони охали-ахали, питали, де ми взяли. Не вірили, що Україна може виробляти такі машини,

– розповіла Людмила Козак.

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