Як повідомила Людмила Козак, ворог постійно проводив ротацію на станції. На об'єкті було багато техніки та зброї окупантів.
Читайте також "Відкривай двері, бо кину гранату": як окупанти тероризували жителів Ірпеня
Обладнання та "Козаки"
Захопивши станцію, окупанти забрали українські бронеавтомобілі "Козак" та нанесли на них свої символи.
Вони були в шоці, в них такої техніки немає. Вони охали-ахали, питали, де ми взяли. Не вірили, що Україна може виробляти такі машини,
– розповіла Людмила Козак.
Дивіться до теми – У Чорнобилі зафіксували аномально високі показники після окупантів: чим це загрожує