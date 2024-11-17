У главы государства поинтересовались, собирается ли он поставить свою подпись под соответствующим законом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

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Зеленский подпишет закон о гражданских партнерствах

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 16 ноября, встретился с украинскими студентами.

После нее у главы государства один из присутствующих поинтересовался, подпишет ли он закон о регистрируемых партнерствах.

На это Зеленский утвердительно ответил "да".

Напомним, что соавторами законопроекта о гражданском партнерстве выступили 17 депутатов.

Тогда они объяснили, что этот закон необходим прежде всего для защиты права украинских воинов, потому что некоторые из них не могут официально оформить свои отношения с партнером той же статьи.

Сейчас в случае гибели или ранения они не имеют юридической защиты, а вот после госрегистрации партнерам предоставят статус близких родственников.