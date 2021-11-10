О завершении льготного растаможивания "евроблях" в сети сообщил глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Завершение льготного растаможивания "евроблях"

По словам нардепа, по состоянию на 9 ноября растаможили более 83 тысяч автомобилей. В бюджет благодаря этому поступило 2,9 миллиарда гривен.

Вопрос с "евробляхами" решен. Больше никаких отсрочек льготных периодов не будет. Теперь – закон один для всех,

– отметил Гетманцев.

Он также обратился с просьбой к полиции не допустить использования "евроблях" на дорогах Украины.

Льготное растаможивание "евроблях": что известно

Летом в Украине снизили штраф за нерастаможенные автомобили – со 170 до 8,5 тысячи гривен. Сделали это, чтобы владельцы таких автомобилей смогли оформить их по льготным тарифам. Растаможить можно было только 1 машину одной категории на человека, авто должно было соответствовать экологическим стандартам не меньше Евро-2.

Однако уже с 12 ноября тем, кто не успел растаможить "евробляху" или вывезти ее за границу, грозят старые штрафы – 170 тысяч гривен.

Текст сообщения Даниила Гетманцева:

Решен вопрос с евробляхами.

По состоянию на 09.10 растаможено более 83 тысяч авто, а в бюджет поступило 2,9 млрд грн.

Отсрочок/льготных периодов больше не будет. Теперь закон один для всех.

Прошу Национальную полицию принять меры по недопущению проезда евроблях по улицам и дорогам нашей страны.