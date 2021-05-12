Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"
Президент Владимир Зеленский 12 мая поставил подписи под законами о льготной растаможке "евроблях". Положения документов значительно облегчают растаможку импортируемых из Европы автомобилей.
Источник:Офис Президента
Глава государства завизировал законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом обложения которыми являются транспортные средства" и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины".
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Верховная Рада приняла эти законы 15 апреля 2021.
Каковы главные положения законов:
- Автомобили с европейской регистрацией, которые были в употреблении старше 5 лет, и ввезенные в Украину до конца 2020 года облагаются по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.
- Сумма акцизного налога будет зависеть от года выпуска автомобиля, объема и типа двигателя. Однако на нее не будет влиять стоимость машины.
- Базовая ставка будет колебаться от 0 до 150 евро. Максимально стоимость растаможки, в большинстве случаев, не должна превысить 1000 евро.
- Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.
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Какой транспорт не попадает под действие законов:
- Транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше.
- Происходят из страны-оккупанта (страны-агрессора).
- Ввезены с временно оккупированной территории Украины.
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