Президент Владимир Зеленский 12 мая поставил подписи под законами о льготной растаможке "евроблях". Положения документов значительно облегчают растаможку импортируемых из Европы автомобилей.

Глава государства завизировал законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом обложения которыми являются транспортные средства" и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины".

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Верховная Рада приняла эти законы 15 апреля 2021.

Каковы главные положения законов:

Автомобили с европейской регистрацией, которые были в употреблении старше 5 лет, и ввезенные в Украину до конца 2020 года облагаются по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от года выпуска автомобиля, объема и типа двигателя. Однако на нее не будет влиять стоимость машины.

Базовая ставка будет колебаться от 0 до 150 евро. Максимально стоимость растаможки, в большинстве случаев , не должна превысить 1000 евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Важно! По льготному механизму владелец может растаможить один автомобиль одной категории. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Однако участники АТО и ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

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