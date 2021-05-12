Президент Володимир Зеленський 12 травня поставив підписи під законами щодо пільгового розмитнення "євроблях". Положення документів значно полегшують розмитнення імпортованих з Європи автомобілів.

Глава держави завізував закони "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби" та "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України".

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Верховна Рада ухвалила ці закони 15 квітня 2021.

Які головні положення законів:

Автомобілі з європейською реєстрацією, що були у вжитку, старші 5 років, і ввезені до України до кінця 2020 року оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку .

. Сума акцизного податку залежатиме від року випуску автомобіля, обсягу і типу двигуна. Однак на неї не впливатиме вартість машини.

Базова ставка коливатиметься від 0 до 150 євро. Максимально вартість розмитнення, у більшості випадків, не повинна перевищити 1000 євро .

. Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Важливо! За пільговим механізмом власник може розмитнити один автомобіль однієї категорії. На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту вступу в силу законів. Проте учасники АТО і ООС зможуть скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

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Який транспорт не потрапляє під дію законів: