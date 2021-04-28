Розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією відбуватиметься за новою формулою. У Верховній Раді підтримали норми нового закону про процедуру розмитнення такого транспорту.

Та у власників "євроблях" не так багато часу, щоб скористатися нововведеннями. Більше про те, як узаконити єврономера – у програмі.

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Новий закон про розмитнення автомобілів

Розмитнення "євроблях" може розпочатись з червня 2021 року. Але можна буде легалізувати лише машини, які вже давно перебувають на дорогах України, тобто їх завезли до 31 грудня 2020 року.

Для них правила діятимуть лише 180 днів. Додатковий час матимуть учасники бойових дій, які не менше трьох місяців перебували в зоні Операції Об'єднаних сил, їм виділили для розмитнення – 240 днів. Сплине термін – будуть штрафи для всіх.

Як пройти процедуру легалізації єврономерів

Тим, хто хоче скористатись нормами нового закону, потрібно починати діяти вже зараз. Для початку проходження процедури легалізації потрібно підготувати усі необхідні документи.

Довіреності, за якою більшість власників "євроблях" їздять українськими дорогами, недостатньо для розмитнення автомобіля. Потрібно мати:

підтвердження про зняття з реєстрації в країні, де автомобіль "прописали";

документ, який визначає зміну власника.

Водночас потрібно бути обережним, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Аферист друкує на принтері документи, людина вважає, що вони справжні та несе їх брокеру, який передає документи на митницю.



Для розмитнення треба зібрати низку документів / Фото Unsplash

Управління контрабанди перевіряє і миттєво відкриває справу про порушення митних правил. Людину викликають на допити, конфісковують автомобіль, накладають штрафи у розмірі вартості автомобіля.

Що робити з автомобілем

Під час цього періоду у власника автомобіля на єврономерах є 3 варіанти, що з ним робити.

► Перший – розмитнити. Утім автомобіль повинен відповідати мінімальним екологічним стандартам – "Євро-2", тобто бути не старшим за 1997 рік. Легкові автомобілі, які не відповідають цьому стандарту, розмитнити неможливо.

► Другий варіант – машину можна вивезти з України, заплативши штраф – 8,5 тисяч гривень. Але що робити з цією машиною за кордоном – незрозуміло.

► Третій варіант – продовжувати експлуатацію машини в Україні. Утім це виявиться дуже дорогим задоволенням. Якщо у 2022 році поліцейський зупинить нерозмитнене авто – накладе штраф у сумі 17 тисяч гривень або конфіскує його.

До теми Доступне розмитнення "євроблях": Рада схвалила законопроєкти

Два автомобілі одна людина не зможе розмитнити. Одному громадянину України, відповідно до закону, дозволено розмитнювати лише один легковий чи вантажний автомобіль. Водночас вантажівка повинна важити не більше 3,5 тонн і відповідати стандарту – "Євро-5", тобто бути не старшою за 2010 рік.

Важливо! Розрахувати вартість платежів під час розмитнення "євроблях" можна за наступною формулою: базова ставка + коефіцієнт двигуна + доплата за дизельний двигун. На суму цих платежів нараховується ще ПДВ – 20%.

Як розмитнити "євробляхи"

Базова ставка залежить від віку машини. Якщо автомобілю менше ніж 9 років, то платити її не потрібно. Якщо ж понад 15 – це коштуватиме 150 євро. Скільки потрібно платити:

автомобілю до 9 років – 0 євро;

10 років – 25 євро;

11 років – 50 євро;

12 років – 75 євро;

13 років – 100 євро;

14 років – 125 євро;

від 15 років – 150 євро.

Коефіцієнт двигуна залежить від об'єму. Щоб його вирахувати, потрібно об'єм помножити на зазначену ставку. Доплата за дизель становить 100 євро. Ставка для двигуна:

до 2 тисячі кубічних сантиметрів – 0,25 євро;

до 3 тисячі кубічних сантиметрів – 0,2 євро;

до 4 тисячі кубічних сантиметрів – 0,25 євро;

до 5 тисячі кубічних сантиметрів – 0,35 євро;

від 5001 кубічного сантиметру – 0,5 євро.

Для "пільгового” розмитнення "євроблях" треба також сплатити "добровільний внесок" у розмірі 8,5 тисяч гривень, тобто ще 250 євро.

Окрім того, знадобиться послуга митного брокера, це ще 100 – 150 євро та сертифікація – це 100 євро. Також під час першої реєстрації на українських номерах треба сплатити 3 – 5% від ціни авто як внесок до пенсійного фонду, та ще 700 гривень – за бланк техпаспорту на держномери.

Для "свіжопривезених" автомобілів з-за кордону знижок не буде. Авто, які привозять в Україну для розмитнення у 2021 році нові чи вживані, потрібно розмитнювати за старими правилами.

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"Всі, хто дотримується законодавства, під цей закон не потрапляють. Він винятково для порушників митних правил, чиї авто на 31 грудня 2020 року перебували в Україні. Але відповідно до того, як прописали закон, не факт, що всі люди зможуть ним скористатися", – розповів співзасновник громадської організації "Доступне авто" Михайло Катрук.

До речі! За оцінками експертів, в Україні наразі залишається приблизно 500 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією.

Отож, чим старше авто і чим більший об'єм двигуна — тим його розмитнення буде дорожчим. В середньому за розмитнення "євробляхи" доведеться заплатити від 1 тисячі до 3 тисячі доларів.