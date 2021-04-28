Растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией будет происходить по новой формуле. В Верховной Раде поддержали нормы нового закона о процедуре растаможки такого транспорта.

Но у владельцев "евроблях" не так много времени, чтобы воспользоваться нововведениями. Больше о том, как узаконить еврономера – в программе.

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Новый закон о растаможивании автомобилей

Растаможка "евроблях" может начаться с июня 2021 года. Но можно будет легализовать только машины, которые уже давно находятся на дорогах Украины, то есть их завезли до 31 декабря 2020 года.

Для них правила будут действовать всего 180 дней. Дополнительное время будут иметь участники боевых действий, которые не меньше трех месяцев находились в зоне Операции Объединенных сил, им выделили для растаможки – 240 дней. Истечет срок – будут штрафы для всех.

Как пройти процедуру легализации еврономеров

Тем, кто хочет воспользоваться нормами нового закона, нужно начинать действовать уже сейчас. Для начала прохождения процедуры легализации нужно подготовить все необходимые документы.

Доверенности, по которой большинство владельцев "евроблях" ездят по украинским дорогам, недостаточно для растаможивания автомобиля. Нужно иметь:

подтверждение о снятии с регистрации в стране, где автомобиль "прописали";

документ, определяющий смену собственника.

В то же время нужно быть осторожным, чтобы не попасть на крючок мошенников. Аферист печатает на принтере документы, человек считает, что они настоящие, и несет их брокеру, который передает документы на таможню.



Для растаможки нужно собрать ряд документов / Фото Unsplash

Управление контрабанды проверяет и мгновенно открывает дело о нарушении таможенных правил. Человека вызывают на допросы, конфисковывают автомобиль, налагают штрафы в размере стоимости автомобиля.

Что делать с автомобилем

Во время этого периода у владельца автомобиля на еврономерах есть 3 варианта, что с ним делать.

► Первый – растаможить. Впрочем, автомобиль должен соответствовать минимальным экологическим стандартам – "Евро-2", то есть быть не старше 1997 год. Легковые автомобили, которые не соответствуют этому стандарту, растаможить невозможно.

► Второй вариант – машину можно вывезти из Украины, заплатив штраф – 8,5 тысяч гривен. Но что делать с этой машиной за границей – непонятно.

► Третий вариант – продолжать эксплуатацию машины в Украине. Впрочем, это окажется очень дорогим удовольствием. Если в 2022 году полицейский остановит нерастаможенное авто – наложит штраф в сумме 17 тысяч гривен или конфискует его.

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Два автомобиля один человек не сможет растаможить. Одному гражданину Украины, согласно закону, разрешено растаможивать только один легковой или грузовой автомобиль. В то же время грузовик должен весить не больше 3,5 тонн и соответствовать стандарту – "Евро-5", то есть быть не старше 2010 года.

Важно! Рассчитать стоимость платежей при растаможивании "евроблях" можно по следующей формуле: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель. На сумму этих платежей начисляется еще НДС – 20%.

Как растаможить "евробляхи"

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если автомобилю меньше 9 лет, то платить ее не нужно. Если же больше 15 – это будет стоить 150 евро. Сколько нужно платить:

автомобилю до 9 лет – 0 евро;

10 лет – 25 евро;

11 лет – 50 евро;

12 лет – 75 евро;

13 лет – 100 евро;

14 лет – 125 евро;

от 15 лет – 150 евро.

Коэффициент двигателя зависит от объема. Чтобы его высчитать, нужно объем умножить на указанную ставку. Доплата за дизель составляет 100 евро. Ставка для двигателя:

до 2 тысяч кубических сантиметров – 0,25 евро;

до 3 тысяч кубических сантиметров – 0,2 евро;

до 4 тысяч кубических сантиметров – 0,25 евро;

до 5 тысяч кубических сантиметров – 0,35 евро;

от 5001 кубического сантиметра – 0,5 евро.

Для "льготной” растаможки "евроблях" нужно также заплатить "добровольный взнос" в размере 8,5 тысяч гривен, то есть еще 250 евро.

Кроме того, понадобится услуга таможенного брокера, это еще 100 – 150 евро, и сертификация – это 100 евро. Также во время первой регистрации на украинских номерах надо заплатить 3 – 5% от цены авто, как взнос в Пенсионный фонд, и еще 700 гривен – за бланк техпаспорта на госномера.

Для "свежепривезенных" автомобилей из-за рубежа скидок не будет. Авто, которые привозят в Украину для растаможки в 2021 году, новые или подержанные, нужно растаможивать по старым правилам.

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"Все, кто соблюдает законодательство, под этот закон не попадают. Он исключительно для нарушителей таможенных правил, чьи авто на 31 декабря 2020 года находились в Украине. Но в соответствии с тем, как прописали закон, не факт, что все люди смогут им воспользоваться", – рассказал соучредитель общественной организации "Доступное авто" Михаил Катрук.

Кстати! По оценкам экспертов, в Украине пока остается примерно 500 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.

Итак, чем старше авто и чем больше объем двигателя — тем его растаможивание обойдется дороже. В среднем за растаможку "евробляхи" придется заплатить от 1 до 3 тысяч долларов.