Доступная растаможка "евроблях": Рада одобрила законопроекты
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроекты о "евробляхах". В частности, те, которые предусматривают льготное растаможивание ввезенных авто в течение 180 дней.
За законопроект №4644-д проголосовали 237 нардепов, за №4643-д – 235. Теперь их передадут на подпись президенту.
Ранее Комитет Верховной Рады поддержал новые законопроекты о "евробляхах"
Что предусматривают законопроекты
- Согласно законопроектам, таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года будет происходить по новой формуле.
- Она будет действовать 180 дней со дня вступления в силу закона. Военнослужащим, проходящим службу срок увеличат на 90 дней.
- Действие закона будет распространяться на машины соответствующие экологическим нормам "Евро-2". Не распространяется на машины, что происходят из страны, признанной государством-агрессором или временно оккупированных территорий.
- Законопроект № 4644-д уменьшает штраф за незаконное пребывание авто в Украине с 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи. Когда владелец машины его заплатит, авто можно будет вывезти за границу или растаможить.
Какая формула растаможки
Формула растаможки будет зависеть от возраста авто, объема и типа двигателя. Чем старше будет авто, чем больше объем двигателя – тем дороже обойдется растаможка. В среднем она обойдется в 1000 евро.
Что этому предшествовало
- В ноябре 2018 года в Украине увеличили штрафы за незаконное использование авто на еврономерах.
- Однако в декабре 2019 года Рада их отложила. Штрафы до сих пор не действуют.
- Законопроекты о доступной растаможке Рада поддержала в первом чтении 18 февраля.
- Впоследствии нардепы внесли несколько поправок и профильный комитет рекомендовал парламенту одобрить инициативы.
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