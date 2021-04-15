Верховная Рада во втором чтении приняла законопроекты о "евробляхах". В частности, те, которые предусматривают льготное растаможивание ввезенных авто в течение 180 дней.

За законопроект №4644-д проголосовали 237 нардепов, за №4643-д – 235. Теперь их передадут на подпись президенту.

Ранее Комитет Верховной Рады поддержал новые законопроекты о "евробляхах"

Что предусматривают законопроекты

Согласно законопроектам, таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года будет происходить по новой формуле.

будет происходить по новой формуле. Она будет действовать 180 дней со дня вступления в силу закона . Военнослужащим, проходящим службу срок увеличат на 90 дней.

. Военнослужащим, проходящим службу срок увеличат на 90 дней. Действие закона будет распространяться на машины соответствующие экологическим нормам "Евро-2". Не распространяется на машины, что происходят из страны, признанной государством-агрессором или временно оккупированных территорий.

Не распространяется на машины, что происходят из страны, признанной государством-агрессором или временно оккупированных территорий. Законопроект № 4644-д уменьшает штраф за незаконное пребывание авто в Украине с 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи. Когда владелец машины его заплатит, авто можно будет вывезти за границу или растаможить.

Какая формула растаможки

Формула растаможки будет зависеть от возраста авто, объема и типа двигателя. Чем старше будет авто, чем больше объем двигателя – тем дороже обойдется растаможка. В среднем она обойдется в 1000 евро.

Что этому предшествовало