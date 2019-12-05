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      Штрафы "евробляхерам" снова отсрочат: Рада сделала шаг

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      Закон об отсрочке штрафов "евробляхерам" прошел первое чтение / 112.ua

      Верховная Рада приняла в первом чтении чтении законопроект №2288 об отсрочке штрафов за нарушение ввоза "евроблях" до 31 декабря 2019 года.

      Законопроект в первом чтении поддержали 311 народный депутат.

      К слову: Новая формула растаможки авто на еврономерах: что сегодня предлагают в правительстве

      Нардепы также договорились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

      Отметим, что 20 сентября Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отсрочку штрафов для владельцев авто на иностранной регистрации до 31 декабря 2019 года. Кабмин решил отложить штрафы до 1 января 2020 года.

      Ранее лидер общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич в комментарии 24 каналу рассказывал, что сегодня в Украине насчитывается 800 тысяч авто с иностранной регистрацией,
      и их владельцев также надо учитывать.

      К тем, кто не растаможит свои "евробляхи", будут применять жесткие штрафные санкции. Штрафы стали значительно больше.

      - 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;
      - 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;
      - 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.


      Схема растаможки авто в Украине по состоянию на декабрь 2019 года / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Авто 24 Новости политики Авто на еврономерах
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