11:32
2 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Что российский спецназ забыл в Осло? РФ строит реплику ракеты Илона Маска
      Вєсті Кремля
      21:29, 1 октября
      Вести.UA: Винник снова попал в громкий скандал. Разумков устал и уходит
      Вєсті.UA
      20:53, 1 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Размер пошлины на авто на еврономерах не имеет никакого экономического обоснования, – Ярошевич

      38 Читати новину українською
      Владельцы евроблях требуют рассмотреть законопроект о доступной растаможке авто на еврономерах и отмены акциза
      Владельцы евроблях требуют рассмотреть законопроект о доступной растаможке авто на еврономерах и отмены акциза / topgir.com.ua

      Владельцы авто на еврономерах требуют от парламента рассмотреть законопроект о доступной растаможке таких авто и отмены акциза. Ведь в Украине есть 800 тысяч авто с иностранной регистрацией и с их владельцами надо считаться, заявил в комментарии 24 канала лидер гражданской организации "Автоевросила" Олег Ярошевич.

      При этом он подчеркнул, что владельцы нерастаможенных авто не отказываются платить НДС, пошлину, платить взносы в Пенсионный фонд, поступления в армию.

      Читайте также: Владельцы авто на еврономерах в очередной раз вышли на митинг: требования, фото, видео

      Главное нагрузки на сегодня на стоимость растаможки авто составляет акциз. Это более 150% от стоимости автомобиля. Чтобы растаможить авто, нужно заплатить государству две его стоимости. Это абсолютно нереально, нелогично и абсолютно не имеет ни экономических, никаких подтверждений,
      – убежден лидер "Автоевросилы".

      Он добавил, что активисты неоднократно обращались к председателю парламентского Комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева с призывом принять законопроект в работу. Однако, по словам Ярошевича, Гетманцев игнорировал все обращения. И сегодня председатель Комитета вышел к активистам и сказал, что документ к нему якобы еще не дошел.

      "Нам нужны конкретные ответы: дата и время рассмотрения данного законопроекта. У нас осталось 85 дней (до окончания льготного периода растаможки авто). За эти дни должно быть рассмотрение, утверждение, Комитет, институт, Верховная Рада, порядок проведения. Каждый из этих пунктов займет минимум по 2 недели", – рассказал Ярошевич.

      Смотрите видеокомментарий Олега Ярошевича относительно пошлины на авто на еврономерах:

      12 сентября парламент отсрочил введение новых штрафов за превышение срока пребывания нерастаможенных автомобилей на территории Украины – так называемых евроблях – на 90 дней.

      Какими будут новые штрафы, когда истечет отсрочка?

      • 17 тысяч гривен – за превышение срока пребывания нерастаможенного авто в Украине от 10 до 20 суток;
      • 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;
      • 170 тысяч гривен или конфискация авто – за превышение более чем на 30 суток.
      • Кроме того, если такое авто владелец передаст кому-то другому, или будет использовать транспорт с коммерческой целью – это еще 34 тысячи гривен штрафа.

      Схема растаможки авто в Украине по состоянию на октябрь 2019 года:

      схема розмитнення авто на іноземній реєстрації єврономери євроблями мита

      blog_ava
      Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ
      сегодня
      9982
      Автор: Ирина Лабяк
      Теги: Новости Украины Новости политики Пошлина Законодательство Транспорт Авто Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Денис Монастырский: замена Луценко на Рябошапку не должна быть только заменой фамилий
      сегодня , 10:02 Денис Монастырский: замена Луценко на Рябошапку не должна быть только заменой фамилий
      Ірина Поліщук 73
      Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
      сегодня , 09:03 Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
      2023
      Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      сегодня , 08:40 Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      Реанімаційний пакет реформ 1246
      Революция на граните 1990 года: каким был первый украинский Майдан
      сегодня , 07:02 Революция на граните 1990 года: каким был первый украинский Майдан
      252
      Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      1 октября , 22:00 Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 3590
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук