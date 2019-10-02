Размер пошлины на авто на еврономерах не имеет никакого экономического обоснования, – Ярошевич

Владельцы авто на еврономерах требуют от парламента рассмотреть законопроект о доступной растаможке таких авто и отмены акциза. Ведь в Украине есть 800 тысяч авто с иностранной регистрацией и с их владельцами надо считаться, заявил в комментарии 24 канала лидер гражданской организации "Автоевросила" Олег Ярошевич.

При этом он подчеркнул, что владельцы нерастаможенных авто не отказываются платить НДС, пошлину, платить взносы в Пенсионный фонд, поступления в армию.

Читайте также: Владельцы авто на еврономерах в очередной раз вышли на митинг: требования, фото, видео

Главное нагрузки на сегодня на стоимость растаможки авто составляет акциз. Это более 150% от стоимости автомобиля. Чтобы растаможить авто, нужно заплатить государству две его стоимости. Это абсолютно нереально, нелогично и абсолютно не имеет ни экономических, никаких подтверждений,

– убежден лидер "Автоевросилы".

Он добавил, что активисты неоднократно обращались к председателю парламентского Комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева с призывом принять законопроект в работу. Однако, по словам Ярошевича, Гетманцев игнорировал все обращения. И сегодня председатель Комитета вышел к активистам и сказал, что документ к нему якобы еще не дошел.

"Нам нужны конкретные ответы: дата и время рассмотрения данного законопроекта. У нас осталось 85 дней (до окончания льготного периода растаможки авто). За эти дни должно быть рассмотрение, утверждение, Комитет, институт, Верховная Рада, порядок проведения. Каждый из этих пунктов займет минимум по 2 недели", – рассказал Ярошевич.

Смотрите видеокомментарий Олега Ярошевича относительно пошлины на авто на еврономерах:

12 сентября парламент отсрочил введение новых штрафов за превышение срока пребывания нерастаможенных автомобилей на территории Украины – так называемых евроблях – на 90 дней.

Какими будут новые штрафы, когда истечет отсрочка?

17 тысяч гривен – за превышение срока пребывания нерастаможенного авто в Украине от 10 до 20 суток;

85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

170 тысяч гривен или конфискация авто – за превышение более чем на 30 суток.

Кроме того, если такое авто владелец передаст кому-то другому, или будет использовать транспорт с коммерческой целью – это еще 34 тысячи гривен штрафа.

Схема растаможки авто в Украине по состоянию на октябрь 2019 года: