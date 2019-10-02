Розмір мита на авто на єврономерах не має жодного економічного обґрунтування, – Ярошевич

Власники авто на єврономерах вимагають від парламенту розглянути законопроєкт про доступне розмитнення таких авто і скасування акцизу. Адже в Україні є 800 тисяч авто з іноземною реєстрацією і з їхніми власниками треба рахуватися, заявив у коментарі 24 каналу лідер громадянської організації "Автоєвросила" Олег Ярошевич.

При цьому він наголосив, що власники нерозмитнених авто не відмовляються платити ПДВ, мито, сплачувати внески у Пенсійний фонд, надходження до армії.

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Головне навантаження на сьогодні на вартість розмитнення авто складає акциз. Це більше 150% від вартості автомобіля. Щоб розмитнити авто, потрібно заплатити державі дві його вартості. Це абсолютно нереально, нелогічно і абсолютно не має ні економічних, жодних підтверджень,

– переконаний лідер "Автоєвросили".

Він додав, що активісти неодноразово зверталися до голови парламентського Комітету з питань фінансів Данила Гетманцева з закликом взяти законопроєкт у роботу. Проте, за словами Ярошевича, Гетманцев ігнорував усі звернення. Та сьогодні голова Комітету вийшов до активістів і сказав, що документ до нього нібито ще не дійшов.

"Нам потрібні конкретні відповіді: дата і час розгляду цього законопроєкту. У нас залишилося 85 днів (до завершення пільгового періоду розмитнення авто). За ці дні має бути розгляд, затвердження, Комітет, інститут, Верховна Рада, порядок проведення. Кожен з цих пунктів займе щонайменше по 2 тижні", – розповів Ярошевич.

Дивіться відеокоментар Олега Ярошевича щодо мита на авто на єврономерах:

12 вересня парламент відтермінував введення нових штрафів за перевищення терміну перебування нерозмитнених авто на території України – так званих євроблях – на 90 днів.

Якими будуть нові штрафи, коли спливе відтермінування?

17 тисяч гривень – за перевищення терміну перебування нерозмитненого авто в Україні від 10 до 20 діб;

85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

170 тисяч гривень або конфіскація авто – за перевищення більш ніж на 30 діб.

Крім того, якщо таке авто власник передасть комусь іншому, або використовуватиме транспорт з комерційною метою – це ще 34 тисячі гривень штрафу.

Схема розмитнення авто, що діє в Україні станом на жовтень 2019 року: