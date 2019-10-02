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      Розмір мита на авто на єврономерах не має жодного економічного обґрунтування, – Ярошевич

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      Власники євроблях вимагають розглянути законопроєкт про доступне розмитнення авто на єврономерах і скасування акцизу
      Власники євроблях вимагають розглянути законопроєкт про доступне розмитнення авто на єврономерах і скасування акцизу / topgir.com.ua

      Власники авто на єврономерах вимагають від парламенту розглянути законопроєкт про доступне розмитнення таких авто і скасування акцизу. Адже в Україні є 800 тисяч авто з іноземною реєстрацією і з їхніми власниками треба рахуватися, заявив у коментарі 24 каналу лідер громадянської організації "Автоєвросила" Олег Ярошевич.

      При цьому він наголосив, що власники нерозмитнених авто не відмовляються платити ПДВ, мито, сплачувати внески у Пенсійний фонд, надходження до армії.

      Читайте також: Власники авто на єврономерах вкотре вийшли на мітинг: вимоги, фото, відео

      Головне навантаження на сьогодні на вартість розмитнення авто складає акциз. Це більше 150% від вартості автомобіля. Щоб розмитнити авто, потрібно заплатити державі дві його вартості. Це абсолютно нереально, нелогічно і абсолютно не має ні економічних, жодних підтверджень,
      – переконаний лідер "Автоєвросили".

      Він додав, що активісти неодноразово зверталися до голови парламентського Комітету з питань фінансів Данила Гетманцева з закликом взяти законопроєкт у роботу. Проте, за словами Ярошевича, Гетманцев ігнорував усі звернення. Та сьогодні голова Комітету вийшов до активістів і сказав, що документ до нього нібито ще не дійшов.

      "Нам потрібні конкретні відповіді: дата і час розгляду цього законопроєкту. У нас залишилося 85 днів (до завершення пільгового періоду розмитнення авто). За ці дні має бути розгляд, затвердження, Комітет, інститут, Верховна Рада, порядок проведення. Кожен з цих пунктів займе щонайменше по 2 тижні", – розповів Ярошевич.

      Дивіться відеокоментар Олега Ярошевича щодо мита на авто на єврономерах:

      12 вересня парламент відтермінував введення нових штрафів за перевищення терміну перебування нерозмитнених авто на території України – так званих євроблях – на 90 днів.

      Якими будуть нові штрафи, коли спливе відтермінування?

      • 17 тисяч гривень – за перевищення терміну перебування нерозмитненого авто в Україні від 10 до 20 діб;
      • 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;
      • 170 тисяч гривень або конфіскація авто – за перевищення більш ніж на 30 діб.
      • Крім того, якщо таке авто власник передасть комусь іншому, або використовуватиме транспорт з комерційною метою – це ще 34 тисячі гривень штрафу.

      Схема розмитнення авто, що діє в Україні станом на жовтень 2019 року:

      схема розмитнення авто на іноземній реєстрації єврономери євроблями мита

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      Автор: Ірина Лаб'як
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Авто на єврономерах Авто Транспорт Мито
      Джерело: 24 канал
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