Украинка сожгла свой автомобиль на еврономерах из-за предстоящих штрафов: видео

Украинка сожгла свой автомобиль на иностранной регистрации, аргументируя это тем, что с 1 января не сможет оплатить непосильный для нее штраф за нерастаможенное авто. По словам женщины, соответственно она не сможет пользоваться своим авто.

Сожжение своего авто украинка сняла на видео и обратилась с речью к президенту Владимиру Зеленскому. Женщина сказала, что не может отдать свой автомобиль даже на нужды Операции Объединенных сил или в детский дом. Ведь непосильная сумма штрафа принесет неприятности тем, кому украинка передаст транспорт.

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С 1 января мы не сможем растаможиться, мы не сможем пользоваться нашими автомобилями. Более того, мы получим штрафы в 170 тысяч гривен. Мы – это владельцы автомобилей на европейской регистрации,

– сказала владелица сожженного авто.

"Я не смогу передать этот автомобиль в зону АТО, я не смогу отдать этот автомобиль деткам в детских домах. Я не смогу сделать с этим автомобилем ничего. Вы обещали решить вопрос с доступной растаможкой", – сказала женщина в своем обращении.

Она заявила, что остался всего день для того, чтобы решить этот вопрос. В конце видео женщина сожгла свой автомобиль.

Смотрите видеообращение украинки, которая сожгла свой автомобиль на еврономерах:

Какая сейчас ситуация с автомобилями на иностранной регистрации

19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2288, которым до 31 декабря 2019 года отсрочила штрафы за нарушение режима ввоза в Украину авто на иностранной регистрации.

С 1 января 2020 года использование авто на еврономерах с нарушением сроков транзита, временного ввоза грозит штрафами до 170 тысяч гривен и даже конфискацией автомобиля.

Уступки владельцам авто на еврономерах

На уступки владельцам авто на иностранной регистрации власть шла уже не раз. Так, 20 сентября Зеленский подписал закон, который отсрочил штрафы для владельцев таких до 20 ноября 2019 года.

К этому моменту Верховная Рада еще 2 раза принимала решение об отсрочке действия штрафов, каждый раз – на 3 месяца.

Какими будут штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах

17 тысяч гривен – за превышение срока пребывания нерастаможенного авто в Украине от 10 до 20 суток;

85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

170 тысяч гривен или конфискация авто – за превышение более чем на 30 суток.

Кроме того, если такое авто владелец передаст кому-то другому, или будет использовать транспорт в коммерческих целях – это еще 34 тысячи гривен штрафа.

Схемы растаможки авто в Украине:



Схемы растаможки авто на иностраннойрегистрации / Инфографика 24 канала