Українка спалила своє авто на єврономерах через майбутні штрафи: відео

Українка спалила своє авто на іноземній реєстрації, аргументуючи це тим, що з 1 січня не зможе сплатити непосильний для неї штраф за нерозмитнене авто. За словами жінки, відповідно вона не зможе користуватися своїм авто.

Спалення свого авто українка зняла на відео і звернулася з промовою до президента Володимира Зеленського. Жінка сказала, що не може віддати своє авто навіть на потреби Операції Об’єднаних сил або в дитячий будинок. Адже непосильна сума штрафу принесе неприємності тим, кому українка передасть транспорт.

До теми: Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати

З 1 січня ми не зможемо розмитнитися, ми не зможемо користуватися нашими автомобілями. Більше того, ми отримаємо штрафи у 170 тисяч гривень. Ми – це власники автомобілів на європейській реєстрації,

– сказала власниця спаленого авто.

"Я не зможу передати цей автомобіль у зону АТО, я не зможу віддати цей автомобіль діткам в дитячі будинки. Я не зможу зробити з цим автомобілем нічого. Ви обіцяли вирішити питання з доступним розмитненням", – сказала жінка у своєму зверненні.

Вона заявила, що залишився всього день для того, щоб вирішити це питання. В кінці відео жінка спалила свій автомобіль.

Дивіться відеозвернення українки, яка спалила своє авто на єврономерах:

Яка зараз ситуаціями з автомобілями на іноземній реєстрації

19 грудня Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №2288, яким до 31 грудня 2019 року відтермінувала штрафи за порушення режиму ввезення в Україну авто на іноземній реєстрації.

З 1 січня 2020 року використання авто на євро номерах з порушенням строків транзиту, тимчасового завозу загрожує штрафами до 170 тисяч гривень і навіть конфіскацією автомобіля.

Поступки власникам авто на єврономерах

На поступки власникам авто на іноземній реєстрації влада йшла вже не раз. Так, 20 вересня Зеленський підписав закон, який відтермінував штрафи для власників таких до 20 листопада 2019 року.

До цього моменту Верховна Рада ще 2 рази приймала рішення про відтермінування дії штрафів, щоразу – на 3 місяці.

Якими будуть штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах

17 тисяч гривень – за перевищення терміну перебування нерозмитненого авто в Україні від 10 до 20 діб;

85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

170 тисяч гривень або конфіскація авто – за перевищення більш ніж на 30 діб.

Крім того, якщо таке авто власник передасть комусь іншому, або використовуватиме транспорт з комерційною метою – це ще 34 тисячі гривень штрафу.

Схема розмитнення авто в Україні:

Схема розмитнення авто на іноземній реєстрації / Інфографіка 24 каналу