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      Штрафи "євробляхарям" знову відтермінують: Рада зробила крок

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      Закон про відтермінування штрафів "євробляхарям" пройшов перше читання / 112.ua

      Верховна Рада ухвалила у першому читанні читанні законопроєкт №2288 про відтермінування штрафів за порушення ввезення "євроблях" до 31 грудня 2019 року.

      Законопроєкт у першому читанні підтримали 311 народних депутатів.

      До слова: Нова формула розмитнення авто на єврономерах: що сьогодні пропонують в уряді

      Нардепи також домовилися скоротити терміни підготовки документа до другого читання.

      Відзначимо, що 20 вересня Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає відтермінування штрафів для власників авто на іноземній реєстрації до 31 грудня 2019 року. Кабмін вирішив відкласти штрафи до 1 січня 2020 року.

      Раніше лідер громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич у коментарі 24 каналу розповідав, що сьогодні в Україні налічуються 800 тисяч авто з іноземною реєстрацією, і на їхніх власників також треба зважати.

      До тих, хто не розмитнить свої "євробляхи", вживатимуть жорсткі штрафні санкції. Штрафи стали значно більші.

      - 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;
      - 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;
      - 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.


      Схема розмитнення авто, що діє в Україні станом на грудень 2019 року / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Авто 24 Авто на єврономерах
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