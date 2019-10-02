Кабмін відклав штрафи для власників "євроблях" до 2020 року
Президент України 20 вересня підписав закон, який передбачає відтермінування штрафів для власників авто на іноземній реєстрації до 20 листопада 2019 року. Кабмін вирішив відкласти штрафи до 1 січня 2020 року.
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання заявив, що рішення ухвалили до моменту, поки уряд знайде адекватне рішення "як вийти з цієї ситуації".
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Ми надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції (до власників авто на єврономерах – ред. 24 канал),
– додав Гончарук.
Гончарук зауважив, що відповідне рішення Кабмін прийняв, щоб уникнути конфліктів. Прем'єр сказав, що міністр транспорту постійно комунікує з активістами.
До речі, 2 жовтня під будівлю Верховної Ради на акцію протесту вийшли власники автомобілів на європейських номерах. Вони вимагали остаточно розв'язати проблеми з розмитненням "євроблях", повернути техогляд, а також ще в жовтні (до ухвалення бюджету на 2020 рік) розглянути законопроєкт про доступне розмитнення і скасування акцизу.
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Законопроєктом №1030 Зеленський збільшив термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.
З 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.
- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;
- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;
- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.
Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу