Президент України 20 вересня підписав закон, який передбачає відтермінування штрафів для власників авто на іноземній реєстрації до 20 листопада 2019 року. Кабмін вирішив відкласти штрафи до 1 січня 2020 року.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання заявив, що рішення ухвалили до моменту, поки уряд знайде адекватне рішення "як вийти з цієї ситуації".

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Ми надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції (до власників авто на єврономерах – ред. 24 канал),

– додав Гончарук.

Гончарук зауважив, що відповідне рішення Кабмін прийняв, щоб уникнути конфліктів. Прем'єр сказав, що міністр транспорту постійно комунікує з активістами.

До речі, 2 жовтня під будівлю Верховної Ради на акцію протесту вийшли власники автомобілів на європейських номерах. Вони вимагали остаточно розв'язати проблеми з розмитненням "євроблях", повернути техогляд, а також ще в жовтні (до ухвалення бюджету на 2020 рік) розглянути законопроєкт про доступне розмитнення і скасування акцизу.

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Законопроєктом №1030 Зеленський збільшив термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.

З 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.

- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.



Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу