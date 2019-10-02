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      Кабмін відклав штрафи для власників "євроблях" до 2020 року

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      Кабмін відклав штрафи для власників "євроблях" до 2020 року
      Кабмін відклав штрафи для власників "євроблях" до 2020 року / pinterest.com

      Президент України 20 вересня підписав закон, який передбачає відтермінування штрафів для власників авто на іноземній реєстрації до 20 листопада 2019 року. Кабмін вирішив відкласти штрафи до 1 січня 2020 року.

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання заявив, що рішення ухвалили до моменту, поки уряд знайде адекватне рішення "як вийти з цієї ситуації".

      Зверніть увагу: Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати

      Ми надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції (до власників авто на єврономерах – ред. 24 канал),
      – додав Гончарук.

      Гончарук зауважив, що відповідне рішення Кабмін прийняв, щоб уникнути конфліктів. Прем'єр сказав, що міністр транспорту постійно комунікує з активістами.

      До речі, 2 жовтня під будівлю Верховної Ради на акцію протесту вийшли власники автомобілів на європейських номерах. Вони вимагали остаточно розв'язати проблеми з розмитненням "євроблях", повернути техогляд, а також ще в жовтні (до ухвалення бюджету на 2020 рік) розглянути законопроєкт про доступне розмитнення і скасування акцизу.

      Цікаво: Скільки власників "євроблях" вже отримали штраф

      Законопроєктом №1030 Зеленський збільшив термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.

      З 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.

      - 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;
      - 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;
      - 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.


      Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Законодавство Новини політики Новини України Гроші Поліція Протести Олексій Гончарук Штрафи Авто на єврономерах
      Джерело: 24 канал
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