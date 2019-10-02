Кабмин отложил штрафы для владельцев "евроблях" до 2020 года

Президент Украины 20 сентября подписал закон, который предусматривает отсрочку штрафов для владельцев авто на иностранной регистрации до 20 ноября 2019 года. Кабмин решил отложить штрафы до 1 января 2020 года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания заявил, что решение приняли до момента, пока правительство найдет адекватное решение "как выйти из этой ситуации".

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Мы предоставляем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции (к владельцам авто на еврономерах – ред. 24 канал),

– добавил Гончарук.

Гончарук отметил, что соответствующее решение Кабмин принял, чтобы избежать конфликтов. Премьер сказал, что министр транспорта постоянно общается с активистами.

Кстати, 2 октября под здание Верховной Рады на акцию протеста вышли владельцы автомобилей на европейских номерах. Они требовали окончательно решить проблемы с растаможкой "евроблях", вернуть техосмотр, а также еще в октябре (до принятия бюджета на 2020 год) рассмотреть законопроект о доступной растаможке и отмене акциза.

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Законопроектом №1030 Зеленский увеличил срок, в течение которого владельцы автомобилей на еврономерах могут растаможить свой автомобиль без применения штрафов, на 90 дней – с 270 до 360 дней. В то же время растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100-процентным ставкам акцизного сбора.

С 22 августа, согласно ранее принятому закону, вступила в силу норма о жестких штрафных санкциях для владельцев "евроблях", которые не успели растаможить свое транспортное средство. Теперь штрафы стали значительно больше.

- 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;

- 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

- 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.



Новая схема налогообложения "евроблях" / инфографика 24 канала