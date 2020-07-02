Льготные пенсии для некоторых категорий работ и пенсии за выслугу лет могут отменить в 2021 году из-за недостатка денег в Пенсионном фонде.

В 2021 году могут отменить часть пенсий, об этом пишет finance.ua со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. Какие пенсии могут отменить и почему – читайте в материале 24 канала.

Льготные пенсии: отменят или нет

Если верить finance.иа, которые ссылаются на ПФУ, то вскоре могут сократить список профессий, которые позволяют украинцам выйти раньше на пенсию, то есть так называемые льготные пенсии.

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Сейчас мужчины и женщины со стажем 25 и 20 лет соответственно могут выйти на пенсию в 50 лет, если работают в одной из перечисленных ниже сфер.

Кто досрочно выходит на пенсию в Украине

Горные работы;

Подготовка руд, обогащение, окусковывание, обжигание руд и нерудных ископаемых;

Черная металлургия;

Производство коксопродуктов;

Производство генераторного газа и получение газа в металлургическом производстве;

Производство огнеупоров;

Производство цветных металлов;

Химическое производство;

Производство взрывчатых веществ;

Переработка нефти, газа, газового конденсата, угля и сланца;

Обработка металла;

Производство и ремонт электрических машин и аппаратуры;

Производство оборудования для радио, телевидения и связи;

Производство строительных материалов;

Производство стекла и изделий из него, керамических и фарфоро-фаянсовых изделий;

Производство искусственных или синтетических волокон;

Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из него;

Производство фармацевтических препаратов;

Здравоохранение;

Полиграфическое производство;

Транспортные услуги;

Работа с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений и бериллием;

Атомная энергетика и промышленность;

Добыча и первичное обогащение урановых руд.

Это не означает, что любой из этих сфер имеет право выхода на пенсию досрочно. С подробным перечнем не только сфер, но и профессий можно ознакомиться на сайте ВРУ.

Если в Украине и вправду сократят количество этих льготных пенсий, то многим из вышеперечисленных сфер придется работать на 10 лет дольше, несмотря на вредность работы.

Увеличат размер ЕСВ

Тем, кто все-таки останется на льготной работе и сможет выйти на пенсию в 50, придется платить больший размер ЕСВ. Сейчас все платят от 1 039 гривен. Это 22% от официальной заработной платы.

Пенсии за выслугу лет: отменят или нет

Пенсии за выслугу лет назначают отдельным категориям граждан, которые работают на работах, приводящих к потере профессиональной трудоспособности до наступления пенсионного возраста. Также это касается педагогов.

Однако, по информации finance.ua, этот вид пенсии могут вообще отменить в 2021-м и оставить только для узкого круга граждан.

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В пенсионном фонде нет денег

То, что у ПФУ не хватает денег, – не новость. Единственный источник наполнения – ЕСВ. Его не хватает, поэтому Пенсионный фонд постоянно дофинансируют из государственного бюджета. В далекой перспективе проблему должна решить пенсионная реформа, когда Украина перейдет к системе добровольных взносов. Однако это произойдет еще не скоро.

Сначала Украина перейдет на второй этап реформы – накопительные пенсии. Тогда украинцам будет приходить две пенсия: солидарная (т. е. как сейчас) и накопительная. Эта вторая пенсия будет скорее бонусом к основной, которую будет выплачивать ПФУ. Чтобы ее получить, нужно самостоятельно делать взносы в негосударственный пенсионный фонд.

Нужно ли переходить на накопительную систему

Несмотря на критику накопительной системы со стороны ФРУ (Федерации работодателей Украины) и некоторых экспертов, она необходима для Украины с ее "старением нации" и уменьшением количества населения. По прогнозам профильного комитета количество пенсионеров превысит количество тех, кто платит ЕСВ в фонд уже в 2040, а в 2050 их доля станет на 21% больше.

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По словам эксперта по экономике Ильи Несходовского Украина неготова к переходу на накопительную систему пенсий. Это нужный шаг, но при нынешних условиях он обернется неудачей и ростом дефицита бюджета, который и так уже достиг рекордных 300 миллиардов.

Для того, чтобы негосударственные пенсионные фонды эффективно работали, они должны заниматься инвестиционной деятельностью. В Украине рынок ценных бумаг не развит, поэтому таким фондам разве придется инвестировать в иностранные активы, а это неправильно. Это вывод денег из Украины, инвестиции должны оставаться здесь. Единственным вариантом остаются ОВГЗ, но тогда украинцам уже выгоднее самим инвестировать в ОВГЗ, чем вкладывать деньги в эти фонды, рассказывает эксперт.

Эксперт настаивает, что кризис – это не время для пенсионной реформы. Перейти ко второму этапу нужно на фоне экономического роста. Илья Несходовский добавляет, что реформу нужно отложить как минимум на 2 года, потому что сейчас Пенсионный фонд итак недофинансирован.

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Пенсионная реформа: коротко

Пенсионную реформу в Украине пытаются осуществить уже несколько лет. Она предусматривает три этапа. Мы все еще на первом – этапе солидарной пенсии. Все работающие украинцы платят ЕСВ в Пенсионный фонд, из которого выплачивают пенсии нынешним пенсионерам. Это устаревшая модель, которая действует на постсоветском пространстве. Между тем в Северной Америке и Европе уже давно перешли на другие системы, среди которых самая популярная – система добровольных взносов.

Система добровольных взносов предполагает, что каждый ответственен за собственное будущее. Человек откладывает деньги на индивидуальный счет в негосударственные пенсионные фонды. Те в свою очередь занимаются инвестиционной деятельностью, чтобы через десятки лет те деньги, которые человек отложил, не съела инфляция. При достижении пенсионного возраста человек может получить все деньги сразу, разбить на фиксированные платежи в течение 5 – 10 лет или получать пенсию ежемесячно пожизненно.

Это то, к чему Украина идет. Но сначала нужно пройти переходный этап – накопительная пенсия, когда будут действовать одновременно две пенсии.

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Что требует МВФ

Украина взяла на себя обязательство продолжать пенсионную реформу в меморандуме с МВФ, в рамках которого нам должны предоставить 5 миллиардов долларов (2,1 миллиарда уже перечислили). В меморандуме также указали, что Украина не будет вводить новые льготы и пенсии, а также будет пытаться предотвратить увеличение количества пенсионеров.