Пільгові пенсії для деяких категорій робіт та пенсії за вислугу років можуть скасувати у 2021 році через нестачу грошей у Пенсійному фонді.

У 2021 році можуть скасувати частину пенсій, про це пише finance.ua з посиланням на Пенсійний фонд України. Які пенсії можуть скасувати та чому – читайте у матеріалі 24 каналу.

Пільгові пенсії: скасують чи ні

Якщо вірити finance.uа, які посилаються на ПФУ, то незабаром можуть скоротити список професій, які дозволяють українцям вийти раніше на пенсію, тобто так звані пільгові пенсії.

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Наразі чоловіки та жінки зі стажем 25 та 20 років відповідно можуть вийти на пенсію у 50 років, якщо працюють в одній із перелічених нижче сфер.

Хто достроково виходить на пенсію в Україні

Гірничі роботи;

Підготовка руд, збагачення, окускування, випалювання руд і нерудних копалин;

Чорна металургія;

Виробництво коксопродуктів;

Виробництво генераторного газу та одержання газу у металургійному виробництві;

Виробництво вогнетривів;

Виробництво кольорових металів;

Хімічне виробництво;

Виробництво вибухових речовин;

Перероблення нафти, газу, газового конденсату, вугілля та сланцю;

Оброблення металу;

Виробництво та ремонт електричних машин та апаратури;

Виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв’язку;

Виробництво будівельних матеріалів;

Виробництво скла та виробів з нього, керамічних та фарфоро-фаянсових виробів;

Виробництво штучних або синтетичних волокон;

Виробництво целюлози, паперу, картону та виробів з нього;

Виробництво фармацевтичних препаратів;

Охорона здоров’я;

Поліграфічне виробництво;

Транспортні послуги;

Робота з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань та берилієм;

Атомна енергетика та промисловість;

Добування та первинне збагачення уранових руд.

Це не означає, що будь-хто із цих сфер має право виходу на пенсію достроково. З детальним переліком не лише сфер, але й професій можна ознайомитися на сайті ВРУ.

Якщо в Україні і справді скоротять кількість цих пільгових пенсій, то багатьом із вище перелічених сфер доведеться працювати на 10 років більше попри шкідливість роботи.

Збільшать розмір ЄСВ

Водночас тим, хто таки залишиться на пільговій роботі і зможе вийти на пенсію у 50 доведеться платити більший розмір ЄСВ. Наразі усі сплачують від 1 039 гривень. Це 22% від офіційної заробітної плати.

Пенсії за вислугу років: скасують чи ні

Пенсії за вислугу років призначають окремим категоріям громадян, які працюють на роботах, що призводять до втрати професійної працездатності до настання пенсійного віку. Також це стосується педагогів.

Проте, за інформацією, finance.ua цей вид пенсії можуть взагалі скасувати у 2021 і залишити лише для вузького кола громадян.

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Немає грошей у пенсійному фонді

Те, що у ПФУ не вистачає грошей – не новина. Єдине джерело наповнення – ЄСВ. Його не вистачає, тому Пенсійний фонд постійно дофінансовують із державного бюджету. У далекій перспективі проблему повинна вирішити пенсійна реформа, коли Україна перейде до системи добровільних внесків. Проте це станеться ще не скоро.

Спочатку Україна перейде на другий етап реформи – накопичувальні пенсії. Тоді українцям приходитиме дві пенсія: солідарна (тобто така як зараз) і накопичувальна. Ця друга пенсія буде радше бонусом до основної, яку виплачуватиме ПФУ. Щоб її отримати, потрібно самостійно робити внески на недержавний пенсійний фонд.

Чи потрібно переходити на накопичувальну систему

Попри критику накопичувальної системи з боку ФРУ (Федерації роботодавців України) та деяких експертів, вона є необхідною для України з її "старінням нації" та зменшенням кількості населення. За прогнозами профільного комітету кількість пенсіонерів перевищить кількість тих, хто сплачує ЄСВ до фонду вже у 2040, а у 2050 їх частка стане на 21% більшою.

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За словами експерта з економіки Іллі Несходовського Україна неготова до переходу на накопичувальну систему пенсій. Це потрібний крок, але за теперішніх умов він обернеться невдачею та зростанням дефіциту бюджету, який і так вже досягнув рекордних 300 мільярдів.

Для того, щоб недержавні пенсійні фонди ефективно працювали, вони повинні займатися інвестиційною діяльністю. В Україні ринок цінних паперів нерозвинений, тому таким фондам хіба доведеться інвестувати в іноземні активи, а це неправильно. Це вивід грошей з України, інвестиції повинні залишатися тут. Єдиним варіантом залишаються ОВДП, але тоді українцям вже вигідніше самим інвестувати в ОВДП, аніж вкладати гроші у ці фонди, розповідає експерт.

Експерт наполягає, що криза – це не час для пенсійної реформи. Перейти до другого етапу потрібно на фоні економічного зростання. Ілля Несходовський додає, що реформу потрібно відкласти як мінімум на 2 роки, адже зараз Пенсійний фонд і так недофінансований.

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Пенсійна реформа: коротко

Пенсійну реформу в Україні намагаються здійснити вже кілька років. Вона передбачає три етапи. Ми все ще на першому – на етапі солідарної пенсії. Всі українці, які працюють сплачують ЄСВ у Пенсійний фонд, з якого виплачують пенсії нинішнім пенсіонерам. Це застаріла модель, яка діє на пострадянському просторі. Натомість у Північній Америці та Європі вже давно перейшли на інші системи, серед яких найпопулярніша – система добровільних внесків.

Система добровільних внесків передбачає, що кожен відповідальний за власне майбутнє. Людина відкладає гроші на індивідуальний рахунок у недержавні пенсійні фонди. Ті у свою чергу займаються інвестиційною діяльністю, щоб через десятки років ті гроші, які людина відклала, не з’їла інфляція. При досягненні пенсійного віку людина може отримати всі гроші відразу, розбити на фіксовані платежі протягом 5-10 років або отримувати пенсію щомісячно довічно.

Це те, до чого Україна йде. Але спочатку потрібно пройти перехідний етап – накопичувальна пенсія, коли діятимуть водночас дві пенсії.

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Що вимагає МВФ

Україна взяла на себе зобов'язання продовжувати пенсійну реформу у меморандумі з МВФ, в рамках якого нам мають надати 5 мільярдів доларів (2,1 мільярда вже надали). У меморандумі також вказали, що Україна не вводитиме нових пільг та пенсій, а також намагатиметься запобігти збільшенню кількості пенсіонерів.