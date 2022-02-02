По иску компании открыли производство. Суд назначил подготовительное заседание на 25 февраля.

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Чего хочет компания Коломойского

Газовое предприятие олигарха требует, чтобы суд признал постановление Кабмина противоправным и недействительным.

Еще один крупный добытчик газа "Укрнефтебурения", которого также контролирует Коломойский, проигнорировал требование Кабмина.

Что известно о льготах для аграриев

  • Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень предприятий, которые выпускают социально значимые продукты и смогут получать газ с ограниченной наценкой 25%.
  • К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допустили 256 предприятий, расширив их перечень. В январе таких предприятий было только 100.
  • В частности, новый список содержит птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2 – 3 миллиарда гривен.

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