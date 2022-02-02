В Окружному адмінсуді Києва одна з газовидобувних компаній оскаржує постанову Кабміну щодо пільгового газу для аграріїв. Мовиться про Полтавську газонафтову компанію, в якій найбільшим акціонером є олігарх Ігор Коломойський.