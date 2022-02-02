За позовом компанії відкрили провадження. Суд призначив підготовче засідання на 25 лютого.
До теми "Уся галузь може зупинитись": виробники молока б'ють на сполох і просять Зеленського про пільги
Чого хоче компанія Коломойського
Газове підприємство олігарха вимагає, щоб суд визнав постанову Кабміну протиправною та недійсною.
Ще один великий видобувач газу "Укрнафтобуріння", який також контролює Коломойський, проігнорував вимогу Кабміну.
Що відомо про пільги для аграріїв
- Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік підприємств, що випускають соціально значущі продукти й зможуть отримувати газ з обмеженою націнкою 25%.
- До торгів з продажу газу власного видобутку на лютий допустили 256 підприємств, розширивши їх перелік. У січня таких підприємств було лише 100.
- Зокрема, новий список містить птахофабрики й молочні заводи з річним оборотом 2 – 3 мільярди гривень.
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