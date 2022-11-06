У Финляндии есть немалая общая граница с Россией и понимает положение, в котором оказались миллионы украинцев после 24 февраля. В правительстве государства сообщили, что временная защита для украинцев в Финляндии автоматически продлится еще год.
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Новые документы оформлять не нужно
В новой поправке к финскому закону говорится, что украинцы смогут найти убежище как минимум еще на год без лишней бюрократии и оформления тысячи дополнительных бумаг. То есть те наши земляки, которые уже имеют вид на жительство на основании временной защиты, не должны подавать заявление на ее продление.
Из-за жестокой захватнической войны России миллионы людей потеряли свои дома. Наша обязанность – поддержать Украину и помочь прибывшим сюда беженцам от войны. К сожалению, войне не видно конца, а потому потребность в помощи будет продолжаться еще долго,
– сказала глава МВД Криста Микконен.
Также она подчеркнула, что официальные процессы оказания помощи "должны быть бесперебойными" и никаких дополнительных бюрократических процедур не должно быть предусмотрено для украинских беженцев.
Как Финляндия помогает Украине
Как отметили в финском правительстве, примерно 41 тысяч украинцев вынуждены были получить временную защиту в государстве из-за полномасштабной войны. Прогнозируется, что к концу года количество украинских беженцев вырастет до 48 тысяч.
Кроме того, победители песенного конкурса "Евровидение" Kalush Orchestra выпустили хит с финской группой The Rasmus о войне в Украине. Работа покорила сердца миллионов людей.
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