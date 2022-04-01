Мобилизация оккупированных городов
Однако у них нет выбора. Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА.
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По его словам, все свежемобилизованные мужчины, которых просто схватили и принудительно отправили воевать за временно оккупированные территории – они не солдаты и не умеют воевать.
Либо они идут на войну против Украины, либо их расстреливают чеченцы и представители квазиреспублик,
– сказал Гайдай.
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