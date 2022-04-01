Мобілізація в окупованих містах

Однак у них немає вибору. Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА.

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За його словами, всі ті свіжомобілізовані чоловіки, яких просто схопили і примусово відправили воювати у тимчасово окуповані території – не солдати та не уміють воювати.

Або вони йдуть на війну проти України, або їх розстрілюють чеченці та представники квазіреспублік,

– сказав Гайдай.

Увага! Україна висловила протест Росї у зв'язку з призовом на військову службу в тимчасово окупованих Криму і Севастополі, а також мобілізацію українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Про це мовиться у коментарі МЗС України.

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