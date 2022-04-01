Зрештою, ці кілька сотень найманців не зможуть змінити ситуацію на фронті. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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Разом з тим, їхня роль у цій війні вже визначена. Вона буде такою ж, як і в Осетії.

Вони будуть тут м'ясом. Але ми поки не розуміємо, чи готові вони ставати цим м'ясом,

– заявив Денисенко.

Тобто, наразі можна здогадуватись, хто ці люди. Однак в цілому, це класичні найманці, які приїжджають сюди за заробітком.

"Ще 2 тижні тому росіяни говорили про 16 тисяч сирійців. Але 300 людей не змінюють погоди у війні. Це точно", – запевнив радник міністра.

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