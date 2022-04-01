Так вважає російський публіцист Андрій Піонтковський. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До слова Є люди, які зупинять Путіна перед ядерною кнопкою, – Пінтоковський

Разом з тим, це буде сигналом для інших країн, які поки побоюються надавати нам важче озброєння.

Він нагадав, як інтерв'ю українській журналістці прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляв про те, що Велика Британія не може прямо піти на війну з Росією, оскільки це буде Третя світова. Тож публіцист припустив, що таки почуття провини за "обережність" у Заходу є, у британців – його найбільше.

Вирішальна роль у війні

Тому Британія найбільш активно оснащує Україну зброєю. Тож можна очікувати й додаткових постачань.

При всій повазі до британців, все ж переламати ситуацію на фронті можуть лише поставки американської зброї. Це відіграє вирішальну роль. Андрій Піонтковський російський публіцист

Є люди, які зупинять Путіна перед ядерною кнопкою: дивіться відео