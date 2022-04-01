Так вважає російський публіцист Андрій Піонтковський. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
До слова Є люди, які зупинять Путіна перед ядерною кнопкою, – Пінтоковський
Разом з тим, це буде сигналом для інших країн, які поки побоюються надавати нам важче озброєння.
Він нагадав, як інтерв'ю українській журналістці прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляв про те, що Велика Британія не може прямо піти на війну з Росією, оскільки це буде Третя світова. Тож публіцист припустив, що таки почуття провини за "обережність" у Заходу є, у британців – його найбільше.
Вирішальна роль у війні
Тому Британія найбільш активно оснащує Україну зброєю. Тож можна очікувати й додаткових постачань.
При всій повазі до британців, все ж переламати ситуацію на фронті можуть лише поставки американської зброї. Це відіграє вирішальну роль.