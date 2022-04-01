Так считает российский публицист Андрей Пионтковский. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

К слову Есть люди, которые остановят Путина перед ядерной кнопкой, – Пинтоковский

Вместе с тем это будет сигналом для других стран, которые пока опасаются предоставлять нам более тяжелое вооружение.

Он напомнил, как в интервью украинской журналистке премьер-министр Борис Джонсон заявлял о том, что Великобритания не может пойти прямо на войну с Россией, поскольку это будет Третья мировая. Поэтому публицист предположил, что чувство вины за "осторожность" у Запада есть, у британцев – его больше всего.

Решающая роль в войне

Поэтому Великобритания наиболее активно оснащает Украину оружием. Так что можно ожидать и дополнительных поставок.

При всем уважении к британцам все же переломить ситуацию на фронте могут только поставки американского оружия. Это играет решающую роль. Андрей Пионтковский российский публицист

Есть люди, которые остановят Путина перед ядерной кнопкой: смотрите видео