Утім зараз кремлівський глава Володимир Путін займається лише ядерним шантажем. Про це сказав російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу

Увага Можливі 2 сценарії, – Піонтковський припустив, чим закінчиться війна для Росії

Однак, як вважає, це єдине, чим може погрожувати російський диктатор, оскільки усі вже побачили, на що здатна його армія. "Це цілковите позорисько", – наголосив він.

Саме тому погрожувати він може лише атомною бомбою.

У кримінальному світі це формулюється трохи жорсткувано: опущений пахан – уже не пахан,

– висловився Піонтковський.

Тож він вважає, що Путіну не так просто вдаться схопитися за ядерну бомбу.

Там (у Кремлі – 24 канал), мабуть, знайдуться люди, які його зупинять перед ядерною кнопкою. Тому Захід і йде на цей ризик. Андрій Піонтковський російський публіцист

Про літаки Росії з ядерною зброєю у Швеції

Ба більше, Путін погрожує ядерною зброєю усьому Заходу уже років 10, не лише Швеції. І це працює, вважає публіцист.

"І чому Україну досі не прийняли в НАТО? Бояться образити Путіна. Чому до сьогодні не передавали наступальної зброї?", – сказав Піонтковський.

Передісторія

Ще 2 березня 2 літаки Росії порушили повітряний простір Швеції. Вони, за неофіційними даними, були оснащені ядерною зброєю.

Там вважають, що росіяни навмисне порушили повітряний простір, щоб залякати Швецію.

Є люди, які зупинять Путіна перед ядерною кнопкою: дивіться відео