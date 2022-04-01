В конце концов, эти несколько сотен наемников не смогут изменить ситуацию на фронте. Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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Вместе с тем, их роль в этой войне уже определена. Она будет такой же, как и в Осетии.

Они будут здесь мясом. Но мы пока не понимаем, готовы ли они становиться этим мясом,

– заявил Денисенко.

То есть, сейчас можно догадываться, кто эти люди. Однако в целом, это классические наемники, которые приезжают сюда за заработком.

"Еще 2 недели назад россияне говорили о 16 тысячах сирийцев. Но 300 человек не меняют погоды в войне. Это точно", – заверил советник министра.

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