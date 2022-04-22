Ранее эти люди активно занимались российской пропагандой. Теперь же рассказывают, как украинцы защищают страну от российских захватчиков.

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"Единые новости" объединили практически все крупнейшие медиа-группы Украины. Во время войны они стали ключевой платформой государственной информационной политики, а также приоритетным источником информации. Во многих аспектах "Единые новости" и FreeДом представляют Украину.

Поэтому украинцев возмущает, когда медийным лицом страны становятся люди, которые закладывали плацдарм для российской агрессии.

Реальность такого обвинения доказало время

В "Детектор Медиа" подчеркнули, что такое обвинение сначала кажется преувеличенным. В то же время его реальность доказало время.

Владимир Путин объявил о так называемой "денацификации". Поэтому возникают вопросы к пропагандистам, которые годами распространяли фейки о якобы "нацизме" в Украине.

Россия ищет на территории Украины "секретные лаборатории". Тогда сразу в голову приходят люди, которые "строили" их в своих сюжетах.

Когда Москва "защищает "республики", думаешь о людях, которые придумывали "агрессию Киева против народа Донбасса". И эти чувства повторяются с каждым заявлением Кремля: угрозой НАТО, братскими народами, демонизацией нашей армии,

– говорится в сообщении.

Каналы закрыли, а работники – ведут марафон

Сейчас большинство самых популярных гостей и владельцы пророссийских каналов NewsOne, "112", ZIK и "Наш" – задержаны или скрываются. История самих каналов давно закончилась. Их закрыли за "информационный терроризм". Между тем люди, которые там работали и даже возглавляли эти пророссийские медиа, ведут национальный марафон.

"Детектор Медиа" обратил внимание, что при необходимости эти журналисты даже не смогли бы предоставить творческие наработки. Все их эфиры до 2020 года – удалили из ютуба.

Какие ведущие "Единых новостей" работали на российскую пропаганду

Василий Голованов

В феврале 2020 года Голованов присоединился к команде "Украина 24". Именно как ведущий этого канала он участвует в трансляциях FreeДом.

В то же время свою карьеру Голованов развивал на NewsOne. Устроился туда, когда канал принадлежал Евгению Мураеву, и не уволился, когда управление NewsOne взял Виктор Медведчук в лице Тараса Козака.

Более того, Голованов стал генеральным продюсером медиа. В то время NewsOne, "112" и ZIK помогли руководителю ОПЗЖ вернуться в политику и провести избирательную кампанию. Тогда же достигла пика и российская пропаганда. В частности, NewsOne транслировал встречу кума Путина и "лидеров" российских боевиков.

Также именно во времена Голованова в должности генерального продюсера NewsOne планировал провести позорный телемост с Россией "Надо поговорить". Голованова тогда заявили как одного из ведущих шабаша. Тогда он попал на допрос СБУ и в базу "Миротворца".

Эфир NewsOne превратился в источник пропаганды. В частности, в одном из выпусков "Я так думаю", ведущий Руслан Коцаба заявил, что киевские власти убивают мирное население и пытаются "усмирить восставший Донбасс".

Голованов пиарил Вадима Рабиновича, обращался за комментариями к Анатолию Шарию и подыгрывал Медведчуку. В частности, спрашивал кума Путина, знает ли он пути урегулирования "украинских проблем", а также выслушивал без комментариев его монологи о "киевской власти как источнике радикальной русофобии и антироссийской истерии".

Голованов модерировал ток-шоу "Украинский формат" – настоящую истерию российской пропаганды. В частности, в одном из выпусков пытались доказать, что Алексей Гончарук – нацист. В другом – спрашивали Юрия Бойко, чем "опасен" закон о языке.

Также эфиры "прославились" позорными заявлениями о возобновлении отношений с Россией. В частности, ведущий интересовался, почему "задекларировав курс на НАТО и ЕС от имени украинцев, чиновники не рискнули поинтересоваться народным мнением на референдуме".

Гостями эфиров часто становились Илья Кива и Андрей Портнов.

Апофеоз случился 12 февраля 2020 года. В эфире "Украинского формата" один из гостей заявил, что Украина не может строить диалог с маньяком, то есть с Россией.

Если во время вероятного изнасилования вы не можете сбежать физически, что советуют психологи? Настройте диалог,

– "посоветовал" ведущий.



Голованов и Медведчук / "Детектор Медиа"

Тигран Мартиросян

В январе 2020 года он присоединился к команде "Украина 24". Участвует в "Едином марафоне" как ведущий этого телеканала.

Между тем, ранее Мартиросян был связан с Евгением Мураевым. Сначала он работал исполнительным продюсером NewsOne. Тогда же вместе с Головановым вел "Украинский формат". В частности, заявлял, что мир не наступает из-за украинских властей.

Впоследствии, когда Мураев основал партию "Наши" и одноименный канал, Мартиросян перешел туда.

Под руководством Мартиросяна канал оказывался в ряде скандалов. "Самые яркие" моменты:

интервью с Николаем Азаровым в дополненной реальности;

трансляция пресс-конференции Путина.

Также Мартиросян много раз брал интервью у Мураева. В частности, помогал ему транслировать абсурдный тезис, что после вступления в ЕС Украине придется отдать Львов или Тернополь.

На телеканале "Украина 24" Мартиросян также не обошелся без российской пропаганды. В частности, не понимал, что плохого в "воссоединении до недавнего времени очень дружественных народов с общей историей, культурой, ценностями".

Кроме того, он "сомневался", что Соединенные Штаты заинтересованы в завершении войны в Украине.



Мартиросян и Мураев / "Детектор Медиа"

Наташа Влащенко

В команду "Украина 24" присоединилась в августе 2020 года. Теперь выпускает программу интервью. Периодически ее транслируют "Единые новости".

Между тем, ранее Влащенко работала генеральным продюсером телеканала ZIK. В частности, в то время, когда каналом руководил Медведчук. Тогда из ZIK уволилась половина коллектива. Но Влащенко решила остаться и работать на пропаганду кума Путина.

Именно под руководством Влащенко ZIK превратился в тот канал, который через полгода после увольнения генерального продюсера СНБО закрыл за "информационный терроризм",

– говорится в сообщении.

В частности, Влащенко включала в эфир одиозного Шария. Между тем постоянные гости из ОПЗЖ заявляли, что Петр Порошенко вроде бы послал войска на Донецк и Луганск и объявил "братоубийственную войну".

В общей сложности сайт телеканала мог выпустить в день 13 новостей о Медведчуке. Фактически ZIK стал частью ОПЗЖ. В эфирах регулярно выступали Кива и Рабинович.

Тем временем сама Влащенко:

навязывала мысли о наживе волонтеров и ветеранах-преступниках;

намекала, что Украина демонстрирует лояльность к "радикалам худшего толка";

системно продвигала нарратив, что Крым вроде как "сдали".



Наташа Влащенко / "Детектор Медиа"

Татьяна Гончарова

В декабре 2021 присоединилась к команде телеканала "Рада". Ведет блоки марафона "Единые новости".

С 2017 года работала на ТРК "Эра" Андрея Деркача. В конце концов он оказался под санкциями США. Тогда сообщили, что он "более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами".

Тогда "Эра" и Гончарова "прославились" из-за конфликта с Суспільним. Компания Деркача транслировала программу "Доброе утро, страна", которая кричаще нарушала журналистские стандарты.

Кроме того, Роман Винтонов – бывший член правления НСТУ – публиковал отчет с десятками различных нарушений "Эры". В частности, говорилось о заявлении Гончаровой, которое рассказывает, что Европа якобы ищет налаживания отношений с Россией.

Уже в 2019 года Гончарова перешла на ZIK. А впоследствии – на Kyiv.Live к Вадиму Столару – другому члену ОПЗЖ.



Татьяна Гончарова / "Детектор Медиа"

Назар Довгий

Работает на телеканале "Рада" и приобщается к марафону "Единые новости".

А до 2020 работал в команде ZIK. В частности, участвовал в марафоне "Пахнет Соросом". Там рассказывал, что "каждый второй украинский министр – лоббист западных интересов".

Итог

"Единые новости" – самая ответственная трансляция в Украине. "Детектор Медиа" подчеркнул, что больше всего дискредитированных людей присоединились к марафону от "Украины 24".

"Война – не лучшее время, чтобы разбираться в сортах каналов Медведчука. И если к кому-то есть обоснованные обвинения в даже бывшей пророссийскости, почему его просто не заменить", – говорится в сообщении.

На их места можно найти медийщиков, которые никогда не работали на кума Путина.