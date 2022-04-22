Раніше ці люди активно займалися російською пропагандою. А тепер розповідають, як українці захищають країну від російських загарбників.

Зауважте Видали Єйськ за Херсон: в РНБО показали, як працює роспропаганда на внутрішню аудиторію

"Єдині новини" об'єднали фактично усі найбільші медіагрупи України. У час війни вони стали ключовою платформою державної інформаційної політики, а також – пріоритетним джерелом інформації. У багатьох аспектах "Єдині новини" та FreeДом репрезентують Україну.

Саме тому українців обурює, коли медійним обличчям країни стають люди, які закладали плацдарм для російської агресії.

Реальність такого звинувачення довів час

У "Детектор Медіа" наголосили, що таке звинувачення спершу видається перебільшеним. Водночас його реальність довів час.

Володимир Путін оголосив про так звану "денацифікацію". Тому виникають питання до пропагандистів, які роками поширювали фейки про нібито "нацизм" в Україні.

Росія шукає на території України "таємні лабораторії". Тоді відразу на думку спадають люди, які "будували" їх у своїх сюжетах.

Коли Москва "захищає "республіки", думаєш про людей, які вигадували "агресію Києва проти народу Донбасу". І ці почуття повторюються з кожною заявою Кремля: загрозою НАТО, братніми народами, демонізацією нашої армії,

– мовиться у повідомлення.

Канали закрили, а працівники – ведуть марафон

Наразі більшість найпопулярніших гостей та власники проросійських каналів NewsOne, "112", ZIK та "Наш" – затримані або переховуються. Історія самих каналів давно закінчилася. Їх закрили за "інформаційний тероризм". Тим часом люди, які там працювали та, ба більше, навіть очолювали ці проросійські медіа, ведуть національний марафон.

"Детектор Медіа" звернув увагу, що за необхідності ці журналісти навіть не змогли б надати творчий доробок. Усі їхні ефіри до 2020 року – видалили з ютубу.

Які ведучі "Єдиних новин" працювали на російську пропаганду

Василь Голованов

У лютому 2020 року Голованов долучився до команди "Україна 24". Саме як ведучий цього каналу він бере участь у трансляціях FreeДом.

Водночас до того свою кар'єру Голованов розвивав на NewsOne. Влаштувався туди, коли канал належав Євгенію Мураєву, та не звільнився, коли управління NewsOne перебрав Віктор Медведчук в особі Тараса Козака.

Ба більше, Голованов став генеральним продюсером медіа. У той час NewsOne, "112" та ZIK допомогли очільнику ОПЗЖ повернутися у політику та провести виборчу компанію. Тоді ж сягнула піку й російська пропаганда. Зокрема, NewsOne транслював зустріч кума Путіна та "лідерів" російських бойовиків.

Також саме у часи Голованова на посаді генерального продюсера NewsOne планував провести ганебний телеміст з Росією "Надо поговорить". Голованова тоді заявили як одного з ведучих шабашу. Тоді він потрапив на допит СБУ та у базу "Миротворця".

Ефір NewsOne перетворився у джерело пропаганди. Зокрема, в одному з випусків "Я так думаю", ведучий Руслан Коцаба заявив, що київська влада вбиває мирне населення та намагається "упокорити повсталий Донбас".

Голованов піарив Вадима Рабіновича, звертався по коментарі до Анатолія Шарія та підігрував Медведчуку. Зокрема, запитував кума Путіна, чи знає він шляхи врегулювання "українських проблем", а також вислуховував без коментарів його монологи про "київську владу як джерело радикальної русофобії та антиросійської істерії".

Голованов модерував токшоу "Український формат" – справжню істерію російської пропаганди. Зокрема, в одному з випусків намагалися довести, що Олексій Гончарук — нацист. В іншому – запитували Юрія Бойка, чим "небезпечний" закон про мову.

Також ефіри "прославилися" ганебними заявами про відновлення стосунків із Росією. Зокрема, ведучий цікавився, чому "задекларувавши курс на НАТО та ЄС від імені українців, чиновники не ризикнули поцікавитися народною думкою на референдумі".

Гостями ефірів часто ставали Ілля Кива та Андрій Портнов.

Апофеозом стало 12 лютого 2020 року. В ефірі "Українського формату" один з гостей заявив, що Україна не може будувати діалог із маніяком, тобто Росією.

Якщо під час імовірного зґвалтування ви не можете втекти фізично, що радять психологи? Налагоджуйте діалог,

– "порадив" ведучий.



Голованов та Медведчук / "Детектор Медіа"

Тигран Мартиросян

У січні 2020 року він долучився до команди "України 24". Бере участь у "Єдиному марафоні" як ведучий цього телеканалу.

Тим часом раніше Мартиросян був пов'язаний з Євгенієм Мураєвим. Спершу він працював виконавчим продюсером NewsOne. Тоді ж разом з Головановим вів "Український формат". Зокрема, заявляв, що мир не настає через українську владу.

Згодом, коли Мураєв започаткував партію "Наші" та однойменний канал, Мартиросян перейшов туди.

Під керівництвом Мартиросяна канал опинявся у низці скандалів. "Найяскравіші" моменти:

інтерв'ю з Миколою Азаровим у доповненій реальності;

трансляція пресконференції Путіна.

Також Мартиросян багато разів брав інтерв'ю у Мураєва. Зокрема, допомагав йому транслювати абсурдну тезу, що після вступу до ЄС Україні доведеться віддати Львів або Тернопіль.

На телеканал "Україна 24" Мартиросян також не обійшовся без російської пропаганди. Зокрема, не розумів, що поганого у "возз'єднанні донедавна дуже дружніх народів, із загальною історією, культурою, цінностями".

Окрім того, він "сумнівався", що Сполучені Штати зацікавлені в завершені війни в Україні.



Мартиросян і Мураєв / "Детектор Медіа"

Наташа Влащенко

До команди "України 24" долучилася у серпні 2020 року. Тепер випускає програму інтерв'ю. Періодично її транслюють "Єдині новини".

Тим часом раніше Влащенко працювала генеральною продюсеркою телеканалу ZIK. Зокрема, у час, коли каналом керував Медведчук. Тоді з ZIK звільнилася половина колективу. Водночас Влащенко вирішила залишитися та працювати на пропаганду кума Путіна.

Саме під керівництвом Влащенко ZIK перетворився на той канал, який за пів року після звільнення генеральної продюсерки РНБО закрила за "інформаційний тероризм",

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, Влащенко вмикала в ефір одіозного Шарія. Тим часом постійні гості з ОПЗЖ заявляли, що Петро Порошенко начебто послав війська на Донецьк і Луганськ й оголосив "братовбивчу війну".

Загалом сайт телеканалу міг випустити у день 13 новин про Медведчука. Фактично ZIK став частиною ОПЗЖ. В ефірах регулярно виступали Кива та Рабінович.

Тим часом сама Влащенко:

нав'язувала думки про наживу волонтерів й ветеранів-злочинців;

натякала, що Україна демонструє лояльність до "радикалів найгіршого толку";

системно просувала наратив, що Крим начебто "здали".



Наташа Влащенко / "Детектор Медіа"

Тетяна Гончарова

У грудні 2021 року долучилася до команди телеканалу "Рада". Веде блоки марафону "Єдині новини".

З 2017 року працювала на ТРК "Ера" Андрія Деркача. Зрештою, він опинився під санкціями США. Тоді повідомили, що він "понад десять років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами".

Тоді "Ера" та Гончарова "прославилися" через конфлікт із Суспільним. Тоді компанія Деркача транслювала програму "Доброго ранку, країно", яка кричуще порушувала журналістські стандарти.

Окрім того, Роман Вінтонів – колишній член правління НСТУ – публікував звіт із десятками різноманітних порушень "Ери". Зокрема, мовилося про заяву Гончарової, яка розповідає, що Європа начебто шукає налагодження стосунків із Росією.

Вже у 2019 році Гончарова перейшла на ZIK. А згодом – на Kyiv.Live до Вадима Столара – іншого члена ОПЗЖ.



Тетяна Гончарова / "Детектор Медіа"

Назар Довгий

Працює на телеканалі "Рада" й долучається до марафону "Єдині новини".

А до 2020 року працював у команді ZIK. Зокрема, брав участь у марафоні "Тхне Соросом". Там розповідав, "кожен другий український міністр – лобіст західних інтересів".

Підсумок

"Єдині новини" – найвідповідальніша трансляція в Україні. "Детектор Медіа" наголосив, що найбільше дискредитованих людей долучилися до марафону від "України 24".

"Війна – не найкращий час, щоб розбиратися в сортах каналів Медведчука. І якщо до когось є обґрунтовані звинувачення у навіть колишній проросійськості, чому його просто не замінити", – мовиться у повідомленні.

На їхні місця можна знайти медійників, які ніколи не працювали на кума Путіна.