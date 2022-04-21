Пропагандисти створили картинку, де щасливі люди гуляють по парку

Центр протидії дезінформації при РНБО вкотре продемонстрував, як пропаганда в Росії працює на внутрішню аудиторію.

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Повідомляється, що на російському телеканалі НТВ показали сюжет начебто з Херсона, який перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

Пропагандисти створили картинку, де щасливі люди гуляють по парку. У сюжеті окупантів немає жодних зруйнованих від війни будинків. Також у створеній Росією картинці працює вся інфраструктура.

Та проблема в тому, що в сюжеті показано російське місто Єйськ, а не Херсон.

Репортаж створений з фейків, а всі, крім жителів цього міста, проковтнуть цю дезінформацію і продовжать підтримувати "русскій мир",

– констатували в ЦПД.

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