Пропагандисты создали картинку, где счастливые люди гуляют по парку

Центр противодействия дезинформации при СНБО еще раз продемонстрировал, как пропаганда в России работает на внутреннюю аудиторию.

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Сообщается, что на российском телеканале НТВ показали сюжет вроде бы из Херсона, находящегося под временной оккупацией России.

Пропагандисты создали картинку, где счастливые люди гуляют по парку. В сюжете оккупантов нет никаких разрушенных от войны домов. Также в созданной Россией картинке работает вся инфраструктура.

Но проблема в том, что в сюжете показан российский город Ейск, а не Херсон.

Репортаж создан из фейков, а все, кроме жителей этого города, проглотят эту дезинформацию и продолжат поддерживать "русский мир",

– констатировали в ЦПД.

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