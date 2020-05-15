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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Личный фотограф Лукашенко заболел коронавирусом: что известно

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Личный фотограф Лукашенко Андрей Стасевич заболел коронавирус
Андрій Стасевич – особистий фотограф Лукашенка / m.sputnik.by

Личный фотограф белорусского президента Андрей Стасевич инфицировался COVID-19. В больницу он попал еще 22 апреля перед очередной официальной поездкой Лукашенко.

Через інфікування Стасевича склад запрошених на захід представників ЗМІ довелося коректувати, передає "Наша Ніва".

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Виявили коронавірус у чоловіка перед поїздкою Лукашенка у Бобруйськ. Тоді у співробітників президентського пулу взяли тести на коронавірус. Позитивний результат виявився у Стасевича.

Фотограф працює у Лукашенка вже багато років. Наразі він майже місяць перебуває у лікарні з коронавірусом та двосторонньою пневмонією.

Зауважимо, що Олександр Лукашенко неодноразово з іронією відгукувався про пандемію COVID-19. Раніше він розповідав, що подолати інфекцію можна горілкою та трактором, називав дурістю носіння дітьми масок у школах та заявив, що після проведення параду у Мінську 9 травня кількість хворих пневмонією зменшилася удвічі.

Яка ситуація з хворими на коронавірус? Станом на 15 травня відомо про 26 772 випадки COVID-19 у Білорусі. Летальних випадків – 151.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Здоровье Новости Здоровье Александр Лукашенко Коронавирус COVID-19 Новости Беларуси Новости политики
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