Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Особистий фотограф Лукашенка захворів на коронавірус: що відомо

-
Особистий фотограф Лукашенка Андрій Стасевич захворів на коронавірус
Андрій Стасевич – особистий фотограф Лукашенка / m.sputnik.by

Особистий фотограф білоруського президента Андрій Стасевич інфікувався COVID-19. До лікарні він потрапив ще 22 квітня перед черговою офіційною поїздкою Лукашенка.

Через інфікування Стасевича склад запрошених на захід представників ЗМІ довелося коректувати, передає "Наша Ніва".

Тим часом: У Дмитра Пєскова виявили коронавірус: що відомо про стан здоров'я прессекретаря Путіна

Виявили коронавірус у чоловіка перед поїздкою Лукашенка у Бобруйськ. Тоді у співробітників президентського пулу взяли тести на коронавірус. Позитивний результат виявився у Стасевича.

Фотограф працює у Лукашенка вже багато років. Наразі він майже місяць перебуває у лікарні з коронавірусом та двосторонньою пневмонією.

Зауважимо, що Олександр Лукашенко неодноразово з іронією відгукувався про пандемію COVID-19. Раніше він розповідав, що подолати інфекцію можна горілкою та трактором, називав дурістю носіння дітьми масок у школах та заявив, що після проведення параду у Мінську 9 травня кількість хворих пневмонією зменшилася удвічі.

Яка ситуація з хворими на коронавірус? Станом на 15 травня відомо про 26 772 випадки COVID-19 у Білорусі. Летальних випадків – 151.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Олександр Лукашенко Коронавірус COVID-19 Новини Білорусі Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Насилля над жінками: як влада може захистити українок?
14 травня , 22:00 Насилля над жінками: як влада може захистити українок?
Саша Кольцова
Ми розуміли, що нас використовують: Вітренко дав відверте інтерв'ю про своє звільнення
14 травня , 20:55 Ми розуміли, що нас використовують: Вітренко дав відверте інтерв'ю про своє звільнення
Олена Трибушна
Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна
14 травня , 11:41 Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна