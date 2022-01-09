Что известно о состоянии ребенка

У мальчика ожоги лица и обеих кистей рук. Его госпитализировали.

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Сейчас помощь мальчику оказывают медики, а полиция внесла сведения в Единый учет.

Важно! Правоохранители напомнили всем, что пиротехнические изделия – не игрушки и могут сильно травмировать человека. Необходимо соблюдать правила личной безопасности при использовании.

Правила при выборе пиротехнической продукции

Покупать можно только в специализированных торговых местах.

Проверять срок годности изделия или его гарантийный срок.

Всегда должна быть инструкция по применению. Там есть информация об опасности пиротехнического изделия и ограничения по возрасту.

Не покупать изделия с дефектами, повреждения корпуса или фитиля.

Важно – последствия фейерверков: смотрите видео

Полное сообщение полиции Черкасской области в Фейсбуке:

В Черкасской области ребенок травмировался пиротехникой

У мальчика ожоги лица и рук. Сейчас помощь мальчику оказывают медики. Полицией сведения внесены в Единый учет. Событие произошло сегодня, 8 января, в селе Сагуновка. 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его.

В результате пиротехническое средство вспыхнуло, ребенок получил термический ожог лица и обеих кистей рук. Мальчика доставили в больницу и госпитализировали.