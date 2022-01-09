Що відомо про стан дитини

Хлопчик має опіки обличчя та обох кистей рук. Його госпіталізували.

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Зараз допомогу хлопчику надають медики, а поліція внесла відомості до Єдиного обліку.

Важливо! Правоохоронці нагадали усім, що піротехнічні вироби – не іграшки і можуть сильно травмувати людину. Необхідно дотримуватись правил особистої безпеки при використанні.

Правила під час вибору піротехнічної продукції

Купувати можна тільки в спеціалізованих торговельних місцях.

Перевіряти термін придатності виробу або його гарантійний термін.

Завжди має бути інструкція із застосування. Там є інформацію про небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком.

Не купувати вироби з дефектами, пошкодження корпусу або фітелю.

Важливо – наслідки феєрверків: дивіться відео

Повний допис поліції Черкаської області у фейсбуці:

На Черкащині дитина травмувалася піротехнікою

Малолітній має опіки обличчя та рук. Зараз допомогу хлопчику надають медики. Поліцією відомості внесені до Єдиного обліку. Подія сталася сьогодні, 8 січня, у селі Сагунівка. 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк та підпалив його.

У результаті піротехнічний засіб спалахнув, дитина отримала термічний опік обличчя та обох кистей рук. Малолітнього доставили до лікарні та госпіталізували.