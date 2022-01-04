Наразі відповідний проєкт закону направили на розгляд профільного комітету Верховної Ради. У випадку схвалення документа він набере чинності наступного дня після опублікування.

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Використання дітьми феєрверків, особливо масово у період новорічних свят, в багатьох випадках призводить до особливо тяжких наслідків – як для них самих, так і для оточення,

– мовиться у пояснювальній записці.

Що пропонують у Верховній Раді України

Документом пропонують за продаж або передання дітям піротехніки запровадити штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6 800 до 13 600 гривень).

За повторне правопорушення впродовж року парламентарі пропонують карати штрафом від 800 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 13 600 до 17 тисяч гривень).

Відповідальність за запуск феєрверків

В Україні передбачено адміністративну відповідальність за порушення правил дотримання шуму – штраф для громадян – від 85 до 255 гривень, для посадових осіб та громадян – суб'єктів господарської діяльності – від 255 до 510 гривень.

У тому випадку, якщо феєрверки використовуються у заборонений час (з 22 години по 8 ранку) або всупереч рішенню органу місцевого самоврядування або небезпечним шляхом можна викликати поліцію для фіксування порушення та складання протоколу.

Якщо ви бачите, що сусіди або жителі прилеглих будинків запускають салюти зі своїх балконів або покрівель, чим можуть спричинити шкоду собі чи людям поряд, або вам, чи вашому майну, то слід дзвонити у поліцію та повідомляти, що піротехнічні засоби не призначені для використання у приміщеннях або на відстані понад 100 метрів від житлових приміщень – використовуються не за інструкцією та загрожують безпеці людей. Це стосується і запуску салютів поряд з парковками.

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