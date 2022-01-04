Сейчас соответствующий проект закона направили на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады. В случае одобрения документа он вступит в силу на следующий день после опубликования.

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Использование детьми фейерверков, особенно массово в период новогодних праздников, во многих случаях приводит к особо тяжким последствиям – как для них самих, так и для окружающих,
– говорится в пояснительной записке.

Что предлагают в Верховной Раде Украины

Документом предлагают за продажу или передачу детям пиротехники ввести штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6 800 до 13 600 гривен).

За повторное правонарушение в течение года парламентарии предлагают наказывать штрафом от 800 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 13 600 до 17 тысяч гривен).

Ответственность за запуск фейерверков

  • В Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил соблюдения шума – штраф для граждан – от 85 до 255 гривен, для должностных лиц и граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 255 до 510 гривен.
  • В том случае, если фейерверки используются в запрещенное время (с 22 часов до 8 утра) или вопреки решению органа местного самоуправления или опасным путем, можно вызвать полицию для фиксации нарушения и составления протокола.
  • Если вы видите, что соседи или жители близлежащих домов запускают салюты со своих балконов или крыш, чем могут причинить вред себе, людям рядом, вам или вашему имуществу, то следует звонить в полицию и сообщать, что пиротехнические средства не предназначены для использования в помещениях или на расстоянии более 100 метров от жилых помещений – используются не по инструкции и угрожают безопасности людей. Это касается и запуска салютов рядом с парковками.

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