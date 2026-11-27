Как сообщил Георгий Тихий в социальной сети X, подобные высказывания свидетельствуют либо о крайне низком уровне понимания причин российской агрессии, либо о сознательной манипуляции.

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Он подчеркнул, что путь к миру должен начинаться исключительно с правды, а не с ложных утверждений.

"Если госпожа Вайдель хочет получить объективную картину этой войны и той боли, которую перенесли украинцы, ей следует поговорить с семьями, потерявшими близких из-за нападения России, вместо того чтобы верить российской пропаганде", – отметил Тихий. По его словам, прямое общение с пострадавшими способно быстро вернуть чувство реальности.

Умиротворение агрессора приводит к еще более масштабной войне

Россия начала эту войну еще в 2014 году и в одностороннем порядке разорвала Минские соглашения перед началом полномасштабного вторжения. На протяжении лет войны российские удары нанесли наибольшие разрушения именно тем регионам, которые Москва обещала защищать от притеснений.

Георгий Тихий подчеркнул, что история учит опасности уступок захватчикам, потому что попытки умиротворения всегда приводили к еще более масштабным конфликтам. Предложения отдать агрессору часть чужой территории ради мира ранее уже заканчивались катастрофой для Европы, поэтому недопустимо повторять ошибки прошлого.