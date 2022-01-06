В Минфине США заявили, что Додик нарушил мирное соглашение с 1995 года. Кроме этого, его обвинили во взяточничестве.

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Дестабилизация региона

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон назвал деятельность Додика дестабилизирующей и коррупционной.

Попытки разрушить Дейтонские мирные соглашения, мотивированные его собственными корыстными интересами, угрожают стабильности Боснии и Герцеговины и всего региона.

– добавил Нельсон.

Кроме того, ввели санкции в отношении медиаплатформы "Альтернативное телевидение Баня-Луки". Отметили, что лидер боснийских сербов приобрел ее для реализации своих интересов.

В Минфине добавили, что Додик стремится вывести армию Республики Сербской из вооруженных сил Боснии и Герцеговины. По словам Нельсона, США будут действовать против тех, кто стремится к коррупции, дестабилизации и расколу.