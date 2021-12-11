Соответствующее решение парламент принял 10 декабря. В частности члены Народной скупщины проголосовали за такой курс региона.

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Республика Сербская выходит из состава Боснии и Герцоговины

Республика Сербская намерена выйти из армии, служб безопасности, налоговой и судебной систем Боснии и Герцеговины. Также парламент принял декларацию, которая :

призывает к разработке новой конституции;

утверждает, что все законы, введенные международным Высоким представителем в Боснии, являются "неконституционными".

За это проголосовало 49 человек, только 3 были против. Однако перед голосованием оппозиция покинула сессию.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик перед голосованием заявил, что якобы Босния и Герцеговина движется в направлении, "на которое они не соглашались во время подписания Дейтонских соглашений".

Решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины и Суда Боснии и Герцеговины вызывают у нас гнев. У нас есть ощущение, что Босния и Герцеговина идут в неправильном направлении. Компетенции Республики Сербской меняются одна за другой,

– заявил Додик.

Он также убежден, что якобы резни в Сребренице в 1995 году во время которой силами боснийских сербов убили 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков "не было". Хотя ее Международный уголовный трибунал в бывшей Югославии и Международный суд ООН признали геноцидом.

Обратите внимание! Дейтонские соглашения заключили в 1995 году с участием международного сообщества и стран-гарантов, в частности США, Германии, Великобритании, Франции и России. Именно они после Боснийской войны 1992 − 1995 годов закрепили основу для дальнейшего сосуществования сербов, хорватов и боснийцев в Боснии и Герцеговине.

Именно поэтому лидер оппозиционной Сербской демократической партии Мирко Сарович обвинил Додика в том, что он ведет образование по "катастрофическому" пути, который может закончиться войной.

Что этому предшествовало