Відповідне рішення парламент ухвалив 10 грудня. Зокрема члени Народної скупщини проголосували за такий курс регіону.

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Республіка Сербська виходить зі складу Боснії й Герцоговини

Республіка Сербська має намір вийти з армії, служб безпеки, податкової та судової систем Боснії та Герцеговини. Також парламент ухвалив декларацію, що:

закликає до розробки нової конституції;

стверджує, що всі закони, запроваджені міжнародним Високим представником у Боснії, є "неконституційними".

За це проголосувало 49 осіб, тільки 3 були проти. Проте перед голосуванням опозиція залишила сесію.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік перед голосуванням заявив, що нібито Боснія і Герцеговина рухається у напрямку, " на який вони не погоджувалися під час підписання Дейтонських угод".

Рішення Конституційного суду Боснії та Герцеговини та Суду Боснії та Герцеговини викликають у нас гнів. У нас є почуття, що Боснія та Герцеговина йде у неправильному напрямку. Компетенції Республіки Сербської змінюються одна за одною,

– заявив Додік.

Він також переконаний, що нібито різанини в Сребрениці у 1995 році під час якої силами боснійських сербів вбили 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків "не було". Хоч її Міжнародний кримінальний трибунал у колишній Югославії і Міжнародний суд ООН визнали геноцидом.

Зверніть увагу! Дейтонські угоди уклали у 1995 році за участю міжнародної спільноти та країн-гарантів, зокрема США, Німеччини, Великої Британії, Франції та Росії. Саме вони після Боснійської війни 1992 − 1995 років закріпили основу для подальшого співіснування сербів, хорватів та боснійців у Боснії та Герцеговині.

Саме тому лідер опозиційної Сербської демократичної партії Мірко Сарович звинуватив Додіка в тому, що він веде утворення "катастрофічним" шляхом, який може закінчитися війною.

Що цьому передувало