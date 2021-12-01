Милорад Додик планирует создать собственную армию и призывает НАТО не вмешиваться. Иначе в ситуацию якобы вмешаются российские солдаты.

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Полное отделение территорий

Еще в начале ноября 2021 года на уровне ЕС и ООН заговорили об опасности раскола и даже военного конфликта в границах Боснии и Герцеговины. Хотя кризис там развивается еще с лета.

И всё из-за одиозного пророссийского лидера сербов Милорада Додика, который заявил, что готов вывести боснийских сербов из совместных органов власти Боснии и Герцеговины, таких как:

налоговая система;

судебная система;

разведка;

армия.

По факту это означает полное отделение этих территорий.

Босния и Герцеговина – на пороховой бочке

Чтобы было понятнее, что вообще происходит и почему Додик разжигает конфликт в регионе, коротко вспомним, что собой представляет Босния и Герцеговина и каково ее устройство.

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Эта страна давно находится на пороховой бочке. Ведь её населяют сразу три крупных этноса, которые при этом исповедуют разные религии:

хорваты, исповедующие католицизм;

боснийцы – мусульманство;

сербы, которые преимущественно православные.

Долгое время это было очагом раздора внутри Боснии, и в итоге привело к гражданской войне, которая началась в 1992 году на фоне раскола Югославии.

Но уже через три года ситуацию удалось стабилизировать. Чтобы не допустить дальнейших конфликтов на почве национальности и религии, в 1995 году были подписаны Дейтонские мирные соглашения.

Система управления Боснией и Герцеговиной

Мир был установлен, но соглашения создали довольно сложную систему управления страной.

Согласно этому документу, в Боснии и Герцеговине выбирают не одного главу государства, а сразу троих членов коллективного органа управления, который называют Президиум.



Додик использовал российскую риторику / Фото Bolja Bosna

Де-факто там избирают сразу три президента, каждый из которых представляет одну из этнических групп.

Кроме того, в стране присутствует так называемый Верховный представитель, который назначается международным сообществом и следит за соблюдением Дейтонского соглашения.

При этом, если мы взглянем на карту Боснии и Герцеговины, она разделена на два автономных и один самоуправляемый регионы:

маленький округ Брчко, управляемый международным сообществом;

управляемый международным сообществом; далее идет Федерация Боснии и Герцеговины. Ее совместно возглавляют Маринко Чавара и Желько Комшич, представители боснийской и хорватской общин;

Ее совместно возглавляют Маринко Чавара и Желько Комшич, представители боснийской и хорватской общин; другая часть страны называется Республика Сербская и ее президентом является представитель сербов – Милорад Додик.

И этот самый Додик и устраивает в стране настоящий переворот. Он является ярым сербским националистом, и давно выступает за сближение с Сербией и, конечно же, ее главным союзником – Россией.

Додик устраивает в стране переворот

Ситуация настолько опасна, что в Боснию и Герцеговину уже направляли представителей ООН и даже чиновника из Госдепа США. И здесь Додик использовал любимую российскую риторику – внешнее управление.

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Почти 30 лет Босния и Герцеговина жили в этой сложной системе координат и всех всё устраивало, но вдруг Додик решил единолично, как он сам считает, покончить с внешним управлением на территории Республики Сербской. Конечно же не без подсказки из Кремля.

Додик утверждает, что именно верховный представитель из Европы постоянно вмешивается во внутренние дела страны и даже принимает некие законы, которые противоречат воле боснийских сербов.

Например, Додик не доволен тем, что предыдущий Верховный представитель Валентин Инцко из Австрии принял закон осуждающий отрицание геноцида в Сребренице. И дальше завертелось.

Очевидно, это был лишь повод. Далее Додик вывел своих представителей из центральных органов власти.

Угроза "зелеными человечками"

Очень скоро может наступить кульминация этого конфликта – уже 10 декабря парламент Республики Сербской проголосует за то, чтобы де-факто отколоться от Боснии и Герцеговины.

А это значит, что у Республики Сербской может появиться своя армия, которая, конечно же, будет поддержана Кремлем.

Но вся проблема в том, что на территории Республики Сербской уже есть военные части Боснии и Герцеговины, и вот Додик накануне предложил сербским солдатам окружить эти части, чтобы заставить армию сдаться. Не напоминает ли вам это Крымские события 2014 года?

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По сути на территории Республики Сербской могут появиться свои сепаратистские вооруженные формирования.

Но и это еще не всё. Дело в том, что на территории страны присутствует небольшой контингент миротворцев ЕС. И вот Додик уверяет, что если эти силы попробуют как-то противостоять расколу Боснии и Герцеговины и придут на помощь регулярным войскам, то он тут же запросит помощь от России.

Проще говоря, Додик угрожает "зелеными человечками". И в такой ситуации провокации можно создать на ровном месте.

Кроме того, Додик заявил, что вовсе не боится санкций, которыми его пугают из ЕС, Великобритании и США. Мол, если эти страны введут ограничения, ему на помощь тут же придет Владимир Путин и Си Цзиньпин. По словам Додика, у него даже есть предварительное согласие двух лидеров.

Срежиссированный в Кремле кризис

Не стоит также забывать и о соседней Сербии, которая давно является близким товарищем России. И, по странному стечению обстоятельств, в начале лета 2021 года Россия провела в Сербии крупнейшие военные учения "Молниеносный удар 2021".

После учений Сербия оставила себе немного российской военной техники. И вот уже на следующий месяц Додик начал свою спецоперацию по расколу Боснии и Герцеговины.



Путину Додик – давний товарищ / Фото Getty Images

В силу того, что Милорад Додик известен как давний товарищ Путина, очевидно, что этот кризис и срежиссирован в Кремле. Не зря ведь за всё время правления Милорада Додика не раз принимали в Кремле.

Россия попросту хочет устроить хаос в Боснии и Герцеговине и под этим предлогом обосноваться еще и на южных рубежах ЕС. И если Европа никак не отреагирует на вероятный раскол Боснии и Герцеговины, она получит еще одну горячую точку на своих границах.