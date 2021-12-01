Милорад Додик планирует создать собственную армию и призывает НАТО не вмешиваться. Иначе в ситуацию якобы вмешаются российские солдаты.
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Полное отделение территорий
Еще в начале ноября 2021 года на уровне ЕС и ООН заговорили об опасности раскола и даже военного конфликта в границах Боснии и Герцеговины. Хотя кризис там развивается еще с лета.
И всё из-за одиозного пророссийского лидера сербов Милорада Додика, который заявил, что готов вывести боснийских сербов из совместных органов власти Боснии и Герцеговины, таких как:
- налоговая система;
- судебная система;
- разведка;
- армия.
По факту это означает полное отделение этих территорий.
Босния и Герцеговина – на пороховой бочке
Чтобы было понятнее, что вообще происходит и почему Додик разжигает конфликт в регионе, коротко вспомним, что собой представляет Босния и Герцеговина и каково ее устройство.
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Эта страна давно находится на пороховой бочке. Ведь её населяют сразу три крупных этноса, которые при этом исповедуют разные религии:
- хорваты, исповедующие католицизм;
- боснийцы – мусульманство;
- сербы, которые преимущественно православные.
Долгое время это было очагом раздора внутри Боснии, и в итоге привело к гражданской войне, которая началась в 1992 году на фоне раскола Югославии.
Но уже через три года ситуацию удалось стабилизировать. Чтобы не допустить дальнейших конфликтов на почве национальности и религии, в 1995 году были подписаны Дейтонские мирные соглашения.
Система управления Боснией и Герцеговиной
Мир был установлен, но соглашения создали довольно сложную систему управления страной.
Согласно этому документу, в Боснии и Герцеговине выбирают не одного главу государства, а сразу троих членов коллективного органа управления, который называют Президиум.
Додик использовал российскую риторику / Фото Bolja Bosna
Де-факто там избирают сразу три президента, каждый из которых представляет одну из этнических групп.
Кроме того, в стране присутствует так называемый Верховный представитель, который назначается международным сообществом и следит за соблюдением Дейтонского соглашения.
При этом, если мы взглянем на карту Боснии и Герцеговины, она разделена на два автономных и один самоуправляемый регионы:
- маленький округ Брчко, управляемый международным сообществом;
- далее идет Федерация Боснии и Герцеговины. Ее совместно возглавляют Маринко Чавара и Желько Комшич, представители боснийской и хорватской общин;
- другая часть страны называется Республика Сербская и ее президентом является представитель сербов – Милорад Додик.
И этот самый Додик и устраивает в стране настоящий переворот. Он является ярым сербским националистом, и давно выступает за сближение с Сербией и, конечно же, ее главным союзником – Россией.
Додик устраивает в стране переворот
Ситуация настолько опасна, что в Боснию и Герцеговину уже направляли представителей ООН и даже чиновника из Госдепа США. И здесь Додик использовал любимую российскую риторику – внешнее управление.
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Почти 30 лет Босния и Герцеговина жили в этой сложной системе координат и всех всё устраивало, но вдруг Додик решил единолично, как он сам считает, покончить с внешним управлением на территории Республики Сербской. Конечно же не без подсказки из Кремля.
Додик утверждает, что именно верховный представитель из Европы постоянно вмешивается во внутренние дела страны и даже принимает некие законы, которые противоречат воле боснийских сербов.
Например, Додик не доволен тем, что предыдущий Верховный представитель Валентин Инцко из Австрии принял закон осуждающий отрицание геноцида в Сребренице. И дальше завертелось.
Очевидно, это был лишь повод. Далее Додик вывел своих представителей из центральных органов власти.
Угроза "зелеными человечками"
Очень скоро может наступить кульминация этого конфликта – уже 10 декабря парламент Республики Сербской проголосует за то, чтобы де-факто отколоться от Боснии и Герцеговины.
А это значит, что у Республики Сербской может появиться своя армия, которая, конечно же, будет поддержана Кремлем.
Но вся проблема в том, что на территории Республики Сербской уже есть военные части Боснии и Герцеговины, и вот Додик накануне предложил сербским солдатам окружить эти части, чтобы заставить армию сдаться. Не напоминает ли вам это Крымские события 2014 года?
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По сути на территории Республики Сербской могут появиться свои сепаратистские вооруженные формирования.
Но и это еще не всё. Дело в том, что на территории страны присутствует небольшой контингент миротворцев ЕС. И вот Додик уверяет, что если эти силы попробуют как-то противостоять расколу Боснии и Герцеговины и придут на помощь регулярным войскам, то он тут же запросит помощь от России.
Проще говоря, Додик угрожает "зелеными человечками". И в такой ситуации провокации можно создать на ровном месте.
Кроме того, Додик заявил, что вовсе не боится санкций, которыми его пугают из ЕС, Великобритании и США. Мол, если эти страны введут ограничения, ему на помощь тут же придет Владимир Путин и Си Цзиньпин. По словам Додика, у него даже есть предварительное согласие двух лидеров.
Срежиссированный в Кремле кризис
Не стоит также забывать и о соседней Сербии, которая давно является близким товарищем России. И, по странному стечению обстоятельств, в начале лета 2021 года Россия провела в Сербии крупнейшие военные учения "Молниеносный удар 2021".
После учений Сербия оставила себе немного российской военной техники. И вот уже на следующий месяц Додик начал свою спецоперацию по расколу Боснии и Герцеговины.
Путину Додик – давний товарищ / Фото Getty Images
В силу того, что Милорад Додик известен как давний товарищ Путина, очевидно, что этот кризис и срежиссирован в Кремле. Не зря ведь за всё время правления Милорада Додика не раз принимали в Кремле.
Россия попросту хочет устроить хаос в Боснии и Герцеговине и под этим предлогом обосноваться еще и на южных рубежах ЕС. И если Европа никак не отреагирует на вероятный раскол Боснии и Герцеговины, она получит еще одну горячую точку на своих границах.