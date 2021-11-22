Он сослался на Дейтонские мирные соглашения, которые были подписаны в начале 1990 годов и положили конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Но каким образом Западные Балканы оказались на пороге новой войны, и как Россия разжигает сепаратистские настроения внутри Боснии и Герцеговины?

До теми Не без участі Кремля: на Балканах може спалахнути небезпечний конфлікт

Как урегулировали отношения

Для начала немного расскажу о политическом устройстве Боснии и Герцеговины. Дело в том, что страну населяют сразу 3 крупных этноса, которые при этом исповедуют разные религии.

Это хорваты, исповедующие католицизм, боснийцы – мусульманство, и сербы, которые преимущественно православные. Долгое время это становилось очагом раздора внутри Боснии, и в итоге привело к гражданской войне, которая началась в 1992 году на фоне раскола Югославии.

И вот как раз для урегулирования гражданской войны и избежания дальнейших конфликтов на религиозной и этнической почве, в 1995 году были подписаны Дейтонские мирные соглашения, которые и упоминал советник Госдепа Шолле. Гарантами этих договоренностей выступили США, Германия, Великобритания, Франция и Россия.

Выпуск WTF на 24 канале за 19 ноября: смотрите видео

Кто разжигает сепаратизм

И вот согласно Дейтонским мирным соглашениям, в Боснии и Герцеговине выбирают не одного главу государства, а сразу троих членов коллективного органа управления, который называют Президиум. Де-факто там избирают сразу 3 президента, каждый из которых представляет одну из этнических групп.

При этом, если мы взглянем на карту Боснии и Герцеговины, она разделена на 2 автономных региона. Это Федерация Боснии и Герцеговины. Ее совместно возглавляют Маринко Чавара и Желько Комшич, представители боснийской и хорватской общин. Другая часть страны называется Республика Сербская и ее президентом является представитель сербов – Милорад Додик.

Читайте також Путін хоче переконати Байдена у своєму божевіллі: Україна нанесла удар Росії

И вот на Милораде Додике стоит остановиться, ведь именно его сейчас и обвиняют в разжигании сепаратизма внутри Боснии и Герцеговины, который может положить конец Дейтонским соглашениям и привести к расколу государства.

Что может возобновить войну

Сам Додик является ярым сербским националистом, и давно выступает за сближение с Сербией и, конечно же, ее главным союзником – Россией. Длительное время он не проявлял активных действий, хоть и постоянно продвигал достаточно сепаратистский нарратив. Однако в октябре 2021 года, Додик существенно ужесточил свою риторику.

Он заявил, что Республика Сербская планирует сформировать собственные вооруженные силы, свою судебную систему и чисто внутреннее налогообложение. Верховный представитель по Боснии и Герцеговине в ООН заявил, что это решение Додика может стать отправной точкой для возобновления войны.

Более того, сам Додик в открытую продвигает идею отказаться от участия в совместных государственных структурах и написать отдельную конституцию для Республики Сербской. При этом Додик утверждает, что это никак не повлияет на единство страны. Хотя очевидно, что это станет первым шагом на пути к расколу государства.

Какие связи с Россией

При этом, самому Додику приписывают тесные связи с Россией, ведь Владимир Путин несколько раз принимал его в Кремле. При этом Россия давно поддерживает Додика в его сепаратистских настроениях. И что-то мне подсказывает, что такая активизация Додика в последнее время не с проста.

Владимир Путин сейчас ведет открытое противостояние с Европой. Использует для этого разные рычаги давления: мигрантов, газ, наращивание войск вблизи Украины. И вот провокация очередного конфликта на Балканах и горячая война в Европе ему только на руку.

До речі Зупинити "Північний потік-2": питання російської труби розділило Європейський Союз

При этом, конечно же, Россия будет рассказывать, что никакого участия она в этом конфликте не принимает. Да и отправят на поддержку Додика, скорей всего, войска Сербии. Ведь сербский президент Александр Вучич давно на поводу у Путина, а потому отказаться от подобной авантюры Вучич никак не сможет.

Что понимает Америка

В этом свете визит советника госдепартамента США Дерека Шолле в Сараево выглядит особенно значимым. Ведь отправился Шолле в столицу Боснии перед своим визитом в Брюссель. Где вместе с партнерами по НАТО и ЕС обсуждал так называемую "Стратегическую автономию", то есть создание отдельных вооруженных сил внутри Евросоюза. И американцам эта идея пришлась по душе.

Это прекрасно сходится с мнением западных аналитиков, которые отмечают, что Босния может стать следующим после Украины "стресс-тестом" для Запада. И в Белом Доме это прекрасно понимают. А потому и стимулируют Европу наконец заняться увеличением собственной военной мощи.

Отдельно Шолле упомянул и вопрос расширения Евросоюза, ведь балканские страны уже долгие годы ждут членства в ЕС. И от такого затягивания Европа только проигрывает.

Позиция США понятна и логична, ведь именно на территории Европы происходят конфликты, которые сейчас провоцирует Кремль. И было бы неплохо, чтобы Европа обладала силой, способной дать отпор Путинской агрессии.