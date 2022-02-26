Среди них известен певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк.

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Хлывнюк присоединился к территориальной обороне

Он подметил, что ему больше не нужно отвечать на вопросы о творческих планах на будущее. На странице опубликовали ряд соответствующих фото.

Вступайте в ряды территориальной обороны и уничтожайте оккупантов,

– призвал певец.

На одном из фото Андрей Хливнюк сообщил, что получил оружие.

Хлывнюк присоединился к рядам терробороны / Фото фейсбук "Бумбокс"

Хлывнюк присоединился к рядам терробороны / Фото фейсбук "Бумбокс"

Хлывнюк присоединился к рядам терробороны / Фото фейсбук "Бумбокс"