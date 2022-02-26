Среди них известен певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк.
Обратите внимание За день в Киеве задержали 60 диверсантов
Хлывнюк присоединился к территориальной обороне
Он подметил, что ему больше не нужно отвечать на вопросы о творческих планах на будущее. На странице опубликовали ряд соответствующих фото.
Вступайте в ряды территориальной обороны и уничтожайте оккупантов,
– призвал певец.
На одном из фото Андрей Хливнюк сообщил, что получил оружие.
Хлывнюк присоединился к рядам терробороны / Фото фейсбук "Бумбокс"
Хлывнюк присоединился к рядам терробороны / Фото фейсбук "Бумбокс"
Хлывнюк присоединился к рядам терробороны / Фото фейсбук "Бумбокс"
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала , чтобы оперативно узнавать самые важные новости.